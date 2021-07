President: ‘Vaccinatie en vaccinatiebewijs zullen uiteindelijk een norm zijn’

President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren bij de beantwoording van vragen van parlementariërs aangegeven, dat ons land nu nog op het spoor zit van vrijwilligheid bij het vaccineren, maar dat er uiteindelijk zal worden overgegaan tot het maken van beleid, waarbij vaccinatie en vaccinatiebewijs een norm zullen zijn. Santokhi zei dat we in de post-covid periode, ook rekening ermee moeten houden dat tal van internationale instituten bezig zijn verdragen te maken over het vaccineren. “We hebben kennisgenomen van de inzichten van twee hoven, namelijk het Inter-Amerikaans Hof en het Europees Hof waar beide hoven aansporen dat overheden in feite, verplichte vaccinatie moeten introduceren. De discussies zijn nog gaande”, stelde de president. Volgens Santokhi zijn er ook discussies in de private sector gaande, waarbij bedrijven ook de plicht hebben ervoor te zorgen dat werknemers op een veilige en gezonde werkplek kunnen werken, waarbij de werknemers beschermd moeten worden en dat bedrijven op grond daarvan, ook maatregelen treffen. “We zijn in dialoog met de private sector en willen ook alles goed monitoren. Enerzijds moeten we rekening houden met de aspecten van mensenrechten en anderzijds de aspecten van arbeidsrechten, maar gelukkig is de ILO ook bezig met dit vraagstuk over hoe om te gaan met het vraagstuk van vaccinatie op werkplekken. De inzichten en besluiten van internationale instituten waarvan we lid zijn, zullen we ook implementeren in ons nationaal beleid.”

De president haalde aan dat de beheersing van de covid-situatie één van de prioriteiten was van de regering. Volgens de president, bereidt de regering zich voor op de post-covid situatie, omdat de covid-situatie gaat blijven. “Maar we moeten gaan naar een structureel beleid na covid, waarbij duidelijk zal zijn dat vaccinatie een belangrijk instrument en hulpmiddel is om goed en duurzaam beleid te gaan ontwikkelen voor de samenleving.” De president deelde mee, dat er voldoende vaccins beschikbaar zijn voor de totale samenleving. Het enige dat de regering en de diverse actoren volgens hem moeten doen, is de samenleving blijven mobiliseren en informeren, zodat de mensen zich laten vaccineren. “Vaccinatie’’, benadrukte de president, ‘’is geen medicijn, maar draagt wel bij dat de druk in de ziekenhuizen vermindert als je besmet raakt. Het draagt bij aan minder doden, dut laten we allemaal meewerken. Op dit moment is er geen ander alternatief.”

door Priscilla Kia