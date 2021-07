Bijkans 200 kg cocaïne in verzaagd hout onderschept

Gistermiddag is de douanerecherche bij controlewerkzaamheden in de Dr. Jules Sedney Haven, gestuit op een grote hoeveelheid verpakte cocaïne. De drugs van bijkans 200 kg, zaten in pakjes geplaatst in een partij verzaagd hout. Op de foto’s is te zien, dat er inkepingen zijn gemaakt in het verzaagd hout. De zaak is overgedragen aan de Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname (KPS) die het onderzoek verder zal verrichten. Naar verluidt, is reeds één verdachte aangehouden in deze zaak. Deze verdachte is een truckchauffeur en oud-lid van het KPS. Deze grote drugsvangst betreft de zoveelste binnen een halfjaar.