Mangre maakt zich zorgen over besmettingen op scholen

De voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), Reshma Mangre, maakt zich zorgen over het aantal besmettingen op verschillende scholen. Volgens Mangre wordt zij plat gebeld door ouders en leerkrachten die het ergste vrezen. Leerkrachten zijn bang om les te geven, sommige ouders willen hun kind(eren) niet meer naar school sturen.

Mangre zei dat er vanuit het ministerie van Onderwijs, niets wordt gedaan om verdere besmettingen te voorkomen. “Ik ben op een van de scholen persoonlijk langs geweest, waar ik met behulp van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), de school heb kunnen ontsmetten”, zegt Mangre. Schoolleiders nemen volgens haar zelf het initiatief om de school te sluiten. Mangre zegt dat de schoolleiders geen medewerking krijgen vanuit het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) voor het ontsmetten van de school. “Je kunt de scholen een paar dagen sluiten, maar voordat de kinderen terugkomen, moet het geheel reeds ontsmet zijn”, aldus Mangre. De voorzitter geeft te kennen dat de situatie zo erg is dat onder een groep ontevreden leerkrachten er zelfs een actie is uitgebroken. “We hebben de mensen naar huis gestuurd, omdat wij niet kunnen sollen met de gezondheid van de mensen en van de leerlingen.” Mangre zegt dat zij eerder, nog voor de scholen weer opengingen, aan onderwijsminister Marie Levens heeft gevraagd, de schoolleiders instructies te geven over wat zij moeten doen indien leerkrachten en of leerlingen besmet blijken. Volgens Mangre zijn instructies uitgebleven.

“Er wordt totaal niet gecommuniceerd. Het ministerie neemt eigendunkelijke beslissingen en dit zijn de gevolgen van slechte communicatie”, aldus Mangre. ‘’De bond is niet bevoegd leerkrachten de opdracht te geven thuis te blijven, maar doet dit ter bescherming van de leerkrachten. Ik bepaal niet voor ouders, maar de leerkrachten moeten we zeker beschermen”, zegt de voorzitter.