De Haan: ‘JAP luchthaven moet transitopunt worden’

Paul de Haan, de directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) en Steven Gonesh, vice President Operations bij de SLM waren afgelopen zondag te gast in het radioprogramma van ABC, Welingelichte Kringen. De Haan verduidelijkte, dat een ieder in Suriname op de hoogte is, dat SLM vliegtuigen in beslag zijn genomen, omdat de SLM in rood staat. Vanwege de covid-pandemie is het nu wat rustiger op de routes. Een vliegtuig verdient volgens De Haan alleen geld, als het in de lucht is. “Dat wil zeggen, dat we met de vliegtuigen die wij ter beschikking hebben, meer moeten gaan vliegen. Het netwerk dat de SLM uitvoert, is voornamelijk point-to-point. “De mensen die in Amsterdam, Aruba, en Miami instappen, en in Paramaribo uitstappen, hebben zeker geconstateers dat Suriname over weinig overstapfaciliteiten beschikt. In het herstelplan van de SLM zal Suriname niet alleen een eindbestemming zoals nu zijn, maar de Johan Adolf Pengel Luchthaven zal een overstapluchthaven worden”, aldus De Haan.

De directeur verklaarde, dat de SLM nu genoodzaakt is om een vliegtuig in te huren van World Atlantic Airlines. Volgens De Haan, is het niet het ideale vliegtuig voor passagiers, in de gelimiteerde pool van vliegtuigen die beschikbaar zijn, dit was het enige dat we op korte termijn in konden worden voorzien.” We begrijpen de imagoschade die veroorzaakt is, en dat het huidig gehuurde vliegtuig, niet bij de wensen van de passagiers past, maar het is een ‘catch 22’”, stelde De Haan. De directeur onthulde, dat er zeer binnenkort wel een ander vliegtuig voor de vloot binnen zal komen, die ook veel beter zal passen bij de routes die de SLM wil bedienen en natuurlijk de wensen van de mensen. “Er moesten keuzes gemaakt worden, welke kant we met de SLM op moesten. Het was te stoppen met vliegen of doorvliegen met een vloot die niet ideaal is, en de route door blijven dienen”, gaf De Haan aan.

In het herstelplan, is volgens De Haan ook opgenomen, dat de passagiers centraal geplaatst zullen worden, door naar de wensen hen te kijken en aansluitmogelijkheden te genereren. “Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot een betere perceptie van de SLM”, benadrukte De Haan. Ook wordt de mogelijkheid bekeken voor een partnership met andere luchtvaartmaatschappijen. Het hoeft volgens de directeur echter geen diepgaande samenwerking te betreffen, maar er kunnen afspraken gemaakt worden, waarbij op elkaars vluchten tickets verkocht mogen worden. ”Op de lange termijn willen we meer bestemmingen in Europa en Zuid-Amerika aandoen”, zei De Haan.

Gonesh: ”We huren vliegtuigen in, dus we zijn nog steeds een luchtvaartmaatschappij. We hebben nog steeds een vergunning voor een luchtvaartbedrijf, een Air operator certificate (AOC), dus we zijn iets meer dan een reisbureau.” Gonesh haalde voorts aan, dat met de komst van American Airlines op de Miami-route, de SLM in overleg is om partnerships aan te gaan. “Het hoeft niet perse met American Airlines, het kan ook met een ander luchtvaartmaatschappij, waarbij we meer verbindingsmogelijkheden kunnen hebben via andere bestemmingen van en naar Suriname”, aldus Gonesh.

Vrachtvliegtuig

Deel van het herstelplan is volgens Gonesh ook om de focussen te leggen op connectiviteit, netwerkuitbreiding, die niet alleen te maken hebben met passagiers, maar ook vracht. Gonesh zei, dat de vliegmaatschappij ook op zoek is naar een vrachtvliegtuig om vracht uit de regio te vervoeren. “Wij zijn wederom opzoek naar een klein dedicated vrachtvliegtuig, dat als vierde functie kan opereren in de regio”, aldus De Haan.