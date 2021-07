Aantal covid-besmettingen en doden blijf schommelen

Varianten spelen grote rol bij uitbraken

Tot op dit moment kan er nog niet gesproken worden van het onder controle hebben van het aantal covid-besmettingen. Het aantal besmettingen en het aantal doden schommelt nog altijd. Dagelijks vallen er minstens vier doden door het coronavirus en zijn varianten. Sinds de uitbraak van het virus, lijkt het in sommige landen heel goed te gaan, terwijl in andere de cijfers nog steeds oplopen. Dat het COVID-19-virus wereldwijd nog lang niet onder controle is, wordt met de uitbraak van nieuwe varianten steeds duidelijker. De covid-varianten spelen een grote rol bij uitbraken.

Recent onderzoek van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), wijst uit dat de Deltavariant bijvoorbeeld, zo besmettelijk is dat ook mensen die al volledig gevaccineerd zijn, het virus kunnen doorgeven. De Deltavariant is dus een groter gevaar voor iedereen, vanwege de grote besmettelijkheid. Ook is het nog niet helemaal zeker of de bestaande vaccins bescherming bieden tegen deze variant.

Overheden worstelen zich erdoorheen door allerlei beperkende maatregelen af te kondigen in de hoop de besmettingen tot beheersbare proporties te reduceren. Echter de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen, hebben lang niet altijd het gewenste resultaat oplevert.

Desondanks wordt in de komende weken de vaccinatiecampagne opgevoerd in ons land, omdat personen dan tenminste minder kans maken om in het ziekenhuis te belanden of als gevolg van het COVID-19-virus of een van zijn varianten te sterven.

Er zijn in het afgelopen etmaal 6 covid-doden geregistreerd. Het aantal overledenen is gestegen naar 620. In juli zijn 98 burgers gestorven aan dit virus. Momenteel zijn er 114 mensen in het hospitaal opgenomen, terwijl 29 patiënten op de Intensive Care Unit worden verpleegd. Verder zijn er 123 nieuwe besmettingen geregistreerd, het resultaat na 527 keer testen. 404 personen werden negatief getest. Momenteel zijn 955 geïnfecteerden in isolatie. Er zijn 180 mensen genezen verklaard. In totaal zijn 24.435 burgers positief getest en 20.581 anderen hersteld, vanaf COVID-19 in maart vorig jaar in Suriname uitbrak.