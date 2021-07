Cubanen smeken president Santokhi om hulp bij geweld op Cuba

‘We hebben geen eten, geen medicijnen, geen vrijheid’

Duizenden Cubanen riskeren de gevangenis door zich aan te sluiten bij de grootste protesten in decennia tegen de communistische regering van het eiland. “We hebben geen eten, geen medicijnen, er is geen vrijheid. Ze laten ons niet leven”, zei een van de demonstranten afgelopen zondag tegen BBC Mundo. De protesten zwellen aan, hoewel protestanten in Cuba zware straffen riskeren. De president van het eiland riep zijn aanhangers op om de demonstranten te ‘bevechten’. Cuba bevindt zich midden in een economische crisis en is hard getroffen door Amerikaanse sancties en covid. Cubanen zijn woedend over de ineenstorting van de economie, voedsel- en medicijnentekorten, prijsstijgingen en de manier waarop de regering de pandemie aanpakt. “Vrijheid, weg met de dictatuur!”, scandeerden actievoerenden tijdens demonstraties in heel Cuba, inclusief de hoofdstad Havana. “We zijn niet bang. We willen verandering, we willen geen dictatuur meer”, zei een andere demonstrant. Tientallen anti-regeringsdemonstranten werden gearresteerd door veiligheidstroepen die werden bijgestaan ​​door agenten in burger, meldt persbureau Reuters. Afbeeldingen op sociale media toonden wat leek op veiligheidstroepen die demonstranten vasthielden, in elkaar sloegen en met pepperspray bespoten. Er waren meldingen van internetstoringen op het hele eiland en een fotograaf van Associated Press raakte gewond na een confrontatie met veiligheidstroepen.

Cubaanse staatsburgers die in Suriname wonen, hebben president Chandrikapersad Santokhi gevraagd om hulp met betrekking tot de situatie op Cuba. Yasnel Saborit Góngora heeft samen met andere Cubanen die in Suriname wonen, een groep gevormd voor vreedzame manifestaties met betrekking tot de huidige crisis in Cuba. In een brief aan president Santokhi benadrukt de groep het doel van hun protesten. “Het regiem van Castro en momenteel de overblijfselen daarvan, hebben de afgelopen decennia grote schade aangericht in mijn land. De afgelopen decennia zijn er duizenden vermoord en verdwenen onder dit kwaadaardige narco-regiem. Nu de situatie tegenwoordig totaal ondraaglijk is geworden, zijn de mensen de straten van Cuba opgegaan in een wanhopige poging om van deze criminelen af ​​te komen. We weten dat uw regering een uitstekende reputatie heeft in de regio en ook via regionale organen als Caricom en OAS. Daarom smeken wij uw regering oprecht en res-pectvol om het Cubaanse volk te hulp te komen. We hebben een groot vertrouwen in u en uw regering om te helpen”, aldus Yasnel Saborit Gongora. De Cubanen die in Suriname verblijven, geloven dat de Surinaamse regering hulp kan bieden om het geweld van het Cubaanse regiem tegen de bevolking van Cuba te stoppen. De groep vraagt in het schrijven, ook om herstel van de commerciële vliegverbindingen van en naar Cuba en om de toegang tot werkvergunningen voor Cubanen in Suriname te vergemakkelijken.

Havana

Voor het eerst in meer dan 60 jaar, protesteerden mensen in ongeveer 20 dorpen en steden over het hele eiland tegen de regering. Terwijl de demonstraties zich verspreidden, legde president Miguel Díaz-Canel, een verklaring op tv af, waarin hij zijn aanhangers opriep ook de straat op te gaan om de demonstranten te “confronteren”. In plaats van de bevolking te onderdrukken, hebben de Cubaanse autoriteiten volgens de protestanten, de plicht het recht op vreedzame demonstraties, te beschermen. President Miguel Díaz-Canel gebruikt daarbij opruiende retoriek over oorlog en confrontatie. Dat creëert eerder een sfeer van geweld tegen mensen die eisen dat hun regering verantwoording aflegt en dat zij gebruik mogen maken van hun mensenrechten. Cuba maakt momenteel de ergste economische crisis in 30 jaar door, onder meer als gevolg van de coronapandemie. Naast de demonstranten die in Paramaribo hun steun betuigen voor het protest op Cuba, is een andere groep bezig om hulpgoederen in te zamelen om hun landgenoten op Cuba te ondersteunen.