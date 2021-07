‘Defensieminister moet niet alles aan PG overlaten’

Inbreuk op nationale veiligheid door gestolen wapens Bouterse

President Chandrikapersad Santokhi, heeft aan een lokaal medium gezegd, dat er momenteel een inbreuk is op de nationale veiligheid doordat er zware wapens verdwenen zijn uit de wapenkamer van ex-president Desiré Bouterse. Er is hulp aan de waarnemend procureur-generaal (PG) gevraagd. Deze zal volgens de president, klaarheid in de zaak brengen. Aan de leiding van de Militaire Politie is gevraagd om ook de hulp van Interpol in te roepen. De resterende wapens zijn inmiddels opgehaald door de Militaire Politie.

De bestuurskundige August Boldewijn om een reactie gevraagd, zegt dat deze zaak tot in de finesses onderzocht moet worden. Ook moet er klaarheid worden gebracht, waarom militaire wapens onder het beheer van de ex-president waren. Hoewel er duidelijk is gemaakt, dat de wapens jarenlang onder het beheer van Bouterse waren, zegt Boldewijn, dat de minister van Defensie dit zou moeten achterhalen. Volgens defensieminister Krishna Mathoera, was ze er niet van op de hoogte dat de wapens onder het beheer van Bouterse waren.

‘’Dit is een gevaarlijke zaak, waarbij de integriteit en veiligheid van de staat behoorlijk in gevaar is gebracht. Vooral om het feit, dat de heer in kwestie tot twee keer toe een staatsgreep heeft gepland. Hij is wel de opperbevelhebber van het leger geweest, maar er is geen regel dat militaire wapens bij een ex-president moeten zijn.

Militaire wapens moeten te allen tijde onder toezicht van het leger zijn”, aldus Boldewijn.

De nationale veiligheid is volgens de bestuurskundige momenteel niet gegarandeerd, omdat men niet weet bij wie of welke organisaties, de wapens terecht zijn gekomen. Boldewijn zegt, dat dit een gevaar vormt. ‘’Meestal worden wapens van het leger gebruikt voor terroristische aanvallen. En als we een verband leggen tussen wat er in de wereld gebeurd en wapens die plotseling verdwenen zijn, is er dringend hulp nodig.”

Boldewijn is ervan overtuigd, dat de PG deze zaak niet alleen kan onderzoeken. Naast de internationale hulp die gevraagd wordt, moet de minister van Defensie volgens Boldewijn, ook informatie verstrekken. Omdat het om zware wapens gaat, zegt hij, dat de wapenkamer niet binnen één dag is leeggehaald. Volgens hem kan het ook niet zo zijn, dat de wapens door één persoon zijn meegenomen. “Ook al weet je als minister niet wanneer en hoe de wapens bij de ex-president terecht zijn gekomen, er zullen stukken zijn die informatie over de wapens geven. Elk leger heeft een lijst van wapens die ingekocht worden. Indien ze (de minister) bij haar aantreden onderzoek had verricht of een inventaris had gevraagd, was ze eerder erachter gekomen dat de wapens onder het beheer van de ex-president waren”, aldus Boldewijn.