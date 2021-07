Elke dag laten zeker 25 Surinamers zich vaccineren in Frans-Guyana

De redactie van De West heeft uit betrouwbare bron vanuit Frans-Guyana vernomen, dat er dagelijks minimaal 25 mensen vanuit Suriname c.q. Albina de oversteek maken om zich te laten vaccineren met het Pfizer-vaccin. De Franse autoriteiten voeren een gedoogbeleid m.b.t. het geven van vaccinaties aan mensen uit de buurlanden.

De Franse autoriteiten in Suriname hebben vanaf begin dit jaar hun landgenoten die woonachtig zijn in Suriname, opgeroepen om zich te laten vaccineren in Frans-Guyana. Om in aanmerking te komen, moesten zij zich vooraf registreren bij een vertegenwoordiger van de Franse ambassade in Suriname. Ook was men verplicht een negatieve COVID-19-test van minder dan 72 uur bij het oversteken van de grens te tonen.