Laboratoria eisen wederom contante betaling

De in Suriname gevestigde zorgverzekeraars die zijn verenigd in de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (SURVAM), te weten Assuria Medische Verzekering N.V. , N.V. Parsasco en N.V. Self Reliance, hebben in samenwerking met de Stichting Staatsziekenfonds (SZF), bekendgemaakt dat er tot op heden geen overeenstemming is bereikt met de laboratoria Mylab, Health Control en Medilab over het traject om te komen tot acceptabele onderbouwde tarieven voor laboratoriumverrichtingen.

Terwijl de gesprekken hierover lopen, hebben de voormelde laboratoria besloten per vandaag, maandag 19 juli, wederom contante betaling te eisen van de verzekerden van de verzekeringsmaatschappijen en het SZF.

De SURVAM en het SZF stellen in de bekendmaking, dat zij ‘’de onmaatschappelijke opstelling van de laboratoria betreuren en er alles aan doen om het ongerief voor verzekerden tot een minimum te beperken’’. Daarbij zal tot nader order bij de laboratoria van de ziekenhuizen geen betaling nodig zijn en bij de overige laboratoria zal indien de patiënt betaald heeft, restitutie conform het overeengekomen bedrag gelden.