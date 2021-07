Covid-slachtoffers en vaccinatiestatus zullen worden vermeld

Tot op heden zijn er meer dan 220.000 covid-vaccinaties gezet in ons land. Hiervan zijn er ruim 45.000 mensen volledig gevaccineerd en bijna 180.000 voorzien van een eerste prik. De vaccinatiebereidheid loopt elke dag op en dagelijks klimt de teller met een paar duizend mensen die zich hebben laten vaccineren bij de verschillende prikpunten. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin zegt in gesprek met De West, dat hij zeer tevreden is met de aantallen per dag, maar dat het nog veel sneller moet gaan, gezien de Deltavariant in aantocht is. “Met de vrees voor de Deltavariant overwegen wij wel om alles weer te sluiten als wij merken dat het aantal besmettingen ineens weer toeneemt, maar we kunnen niet nu gelijk stellen dat we alles weer op slot moeten doen. De recreatieoorden willen ook open. Wanneer gaan we als samenleving inzien dat we er nog niet zijn? We willen daarbij wel de meest essentiële zaken openstellen en we begrijpen ook dat het bedrijfsleven ook weer wil opstarten om de economie op gang te brengen”, aldus Ramadhin.

Er verscheen onlangs een bericht van de WHO over het niet te overhaast opengooien van landen en het opheffen van lockdowns. Volgens de minister moeten wij geleidelijk aan opengaan en leren uit de fouten die andere landen hebben gemaakt bij te snelle versoepeling. De regering kijkt daarom aan hoe het de komende 2 tot 3 weken gaat en indien zaken goed verlopen, kan er gesproken worden over nog een versoepeling. ‘’Maar we gaan niet alle sectoren tegelijk openstellen. We willen voorkomen dat wij een inschattingsfout maken, waarbij een bepaalde sector veilig lijkt en binnen twee weken zie je weer een stijging in de cijfers. Daarom is de regering voornemens om vanaf volgende week een strategie te implementeren, waarbij het dagelijks aantal covid-doden en ook hun vaccinatie-status zal worden vermeld op de COVID-19 website. “Elke dag wanneer er bijvoorbeeld vijf overledenen zijn ten gevolge van COVID-19, zullen wij erbij vermelden of zij voorzien waren van hun eerste prik of helemaal geen vaccinatie hebben genomen. Tot nu toe hebben we niet geconstateerd, dat mensen die volledig zijn gevaccineerd, zijn komen te overlijden”, zegt Ramadhin.

Keuze vaccins

Vanaf donderdag 15 juli is het mogelijk om bij het Politie Opleidingscentrum (POC) te kiezen voor het AstraZeneca- of Sinopharm-vaccin. Van beide vaccins zijn twee doses nodig. Eenieder die 18 jaar of ouder is, kan zich laten vaccineren.