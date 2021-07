Aantal positieve gevallen nog ver boven 10%

Gisteren zijn 5 mensen gestorven aan COVID-19. In de maand juli waren 85 doden te betreuren. In Suriname zijn nu 607 personen overleden aan deze zeer besmettelijke ziekte. 194 personen werden in de afgelopen 24 uur positief bevonden op het coronavirus. Er werden 555 swabs afgenomen, waarvan 361 negatief bleken te zijn. Van de geteste mensen is 35% positief. Dit percentage moet onder de 10% liggen. Op diverse Intensive Care Units worden 29 zieken verpleegd. In zorginstellingen zijn 124 patiënten opgenomen. 1.042 geïnfecteerden zijn thuis in isolatie. 188 mensen zijn genezen verklaard. Het aantal COVID-19- gevallen stijgt nog dagelijks. Dit is erg zorgwekkend.

Moderna

Naar verluidt, zullen de 10.000 doses Moderna-vaccins uit Nederland worden ingezet bij specifieke indicaties. Zwangerschap is daar één van, maar ook kankerpatiënten die een chemotherapie ondergaan, zullen met dit vaccin ingeënt worden. In Suriname zijn er nu drie merken vaccins beschikbaar: AstraZeneca, Sinopharm en Moderna.

Aan de technische adviescommissie voor het vaccineren is advies gevraagd, welke specifieke risicogroepen nog kunnen worden toegevoegd om het Moderna vaccin te kunnen toedienen. De Moderna vaccins vormen onderdeel van het steunpakket dat Nederland aan Suriname geeft in de strijd tegen Covid-19, aldus de Communicatiedienst Suriname. Het ministerie van Volksgezondheid had een hulpverzoek bij Nederland ingediend voor het beschikbaar stellen van Moderna-vaccins voor specifieke doelgroepen, met zwangere vrouwen als voornaamste groep.