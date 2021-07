‘Volledig gevaccineerden goed beschermd tegen deltavariant’

Eigen verantwoordelijkheid het risico te beperken

Recentelijk hebben internationale gezondheidsautoriteiten gemeld, dat de zogeheten deltavariant van COVID-19, reeds in ons buurland Frans-Guyana is. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, heeft kort geleden verklaard, dat wetenschappelijke onderzoekingen van de afgelopen weken hebben onthuld, dat het Pfizer- en het AstraZeneca-vaccin heel goed bescherming bieden tegen de deltavariant, en dat het AstraZeneca-vaccin zelfs tot 92 procent beschermt. Momenteel hebben we pas 7 procent volledig gevaccineerden en 50 procent is voorzien van de eerste dosis, maar mocht de deltavariant toch ons land binnenkomen, dan kunnen deze mensen volgens Ramadhin, nog besmet raken, omdat ze niet volledig gedekt zijn tegen de deltavariant. “De groep die volledig gevaccineerd is, zal dan wel gedekt zijn. Het is dus eenieder zijn of haar verantwoordelijkheid om het risico van de deltavariant te gaan beperken, indien die in ons land is”, aldus de minister.

Ramadhin vertelde, dat het beleid van Volksgezondheid erop gericht is, om zeker bij alle varianten, de import van het COVID-19-virus op een legale wijze te beperken en te minimaliseren. Zo wordt de negatieve PCR-test bij binnenkomst nog verreist. “De vaccinatiegraad geeft ook zekerheid, en op het moment dat iemand het land wil betreden, zal die dan negatief getest moeten zijn. Daarmee voorkomen wij al het risico en de kans op import van COVID-19”, zei Ramadhin. Hij haalde daarbij aan, dat er wel “lekkages” in de grenzen zijn, die niet voortdurend gecontroleerd kunnen worden, en we daar wel rekening mee moeten houden, omdat de deltavariant feitelijk al in de regio circuleert. “De kans dat de deltavariant ook ons land binnenkomt, is daarom reëel. Maar als we volledig gevaccineerd zijn, dan zijn we ook goed beschermd tegen de deltavariant”, aldus Ramadhin.