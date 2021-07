President Santokhi vraagt Interpol hulp inzake verdwenen wapens

President Chandrikapersad Santokhi heeft recentelijk op een persconferentie verklaard, dat de regering de verdwijning van vuurwapens uit de residentie van ex-president Desiré Bouterse, als een ernstig nationaal veiligheidsprobleem kwalificeert, omdat het strafbare feiten zijn, die zijn gepleegd. Santokhi vertelde, dat de inlichtingendiensten op het onderzoek zijn afgestuurd, om zowel nationaal als internationaal informatie in te winnen, zodat vastgesteld kan worden, waar de wapens precies zijn. Daarbij zei Santokhi, dat ook aan de procureur-generaal (PG) is gevraagd om met een internationale samenwerkingsorganisatie en Interpol samen te werken, om het onderzoek te plegen. “Er is aan verschillende landen, een samenwerking gevraagd, en ondersteunen te verlenen om zo duidelijkheid te verkrijgen, waar deze vuurwapens momenteel zouden kunnen zijn”, aldus het staatshoofd.

Het gaat hier om vuurwapens en munitie die onder beheer van het Nationaal Leger vallen. Het onderzoek in deze zaak staat onder supervisie van de auditeur-militair, aangewezen door de PG samen met de militaire politie. Santokhi zei voorts, dat het onderzoek uitgebreid is met meer mensen dan alleen de militaire politie. Ook leden van het Korps Politie Suriname zijn toegevoegd aan het onderzoeksteam. Inmiddels is er door het Openbaar Ministerie (OM) een diepgaand onderzoek ingesteld in deze kwestie.

“Als verantwoordelijke voor de nationale veiligheid, zijn er vergaderingen gehouden met de ministers van defensie, en Justitie en Politie, de PG, de veiligheidsadviseur en inlichtingendiensten, om de onderzoekingen zo breed mogelijk te verrichten”, verduidelijkte Santokhi. Vervolgens zei hij, dat er gelijk ook opdracht is gegeven aan de minister van Defensie, een inspectie te effectueren en een intern onderzoek te verrichten, om na te gaan, hoe de wapens die in het magazijn van het Nationaal Leger thuis horen, bij het oud-staatshoofd terecht zijn gekomen.