PAHO wenst gelijkwaardige toegang tot covid-vaccins

Latijns-Amerika en Carïbisch gebied prioriteit

De directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), dr. Carissa F. Etienne, heeft wederom opgeroepen tot het verstrekken van een grotere voorraad COVID-19-vaccins voor de Pan-Amerikaanse regio, waarbij zij onthulde dat miljoenen mensen in Latijns-Amerika en het Carïbisch gebied, nog steeds niet weten, wanneer zij de kans zullen krijgen te worden gevaccineerd. “Sommige landen in Zuid- en Centraal-Amerika, waar de covid- pandemie bijzonder hard heeft toegeslagen, hebben nog steeds niet voldoende vaccins voorhanden om 3 procent van hun bevolking volledig in te enten”, vertelde dr. Etienne aan verslaggevers tijdens haar wekelijkse persconferentie.

Etienne: “De PAHO heeft er bij de landen die over voldoende vaccins beschikken op aangedrongen deze te delen met landen in Noord- en Zuid-Amerika die het nog steeds moeilijk hebben. Die oproep begint resultaat op te leveren.” Dr. Etienne merkte op dat donaties van COVAX-doses helpen om de beschikbaarheid van vaccins in de volgende ronde, aanzienlijk uit te breiden, met ongeveer 60 miljoen doses uit de Verenigde Staten en meer dan 11 miljoen uit Japan, die bijdragen tot de verwachte toewijzing van ongeveer 143 miljoen doses. “Hoewel we op korte termijn op schenkingen moeten bouwen, maken we nu al plannen voor een toekomstscenario, waarin meer aanbod beschikbaar zal zijn. De PAHO brengt het tekort van de lidstaten in kaart, om te bepalen hoe het Revolving Fund, landen kan ondersteunen om hun toekomstige doelstellingen te bereiken met covid-vaccins en andere benodigdheden, zoals injectiespuiten en apparatuur voor de cold chain (koelketen)”, voegde zij eraan toe.

De PAHO-directeur vermeldde, dat de 24 miljoen doses COVAX-vaccins die tot dusver in de regio zijn gebruikt, snel zijn ingezet, en dat de landen staan te popelen om de extra toewijzingen te distribueren, zodra de voorraden beschikbaar komen.

Onze landen weten hoe zij vaccins moeten verdelen en zijn er klaar voor. Maar ze hebben meer doses nodig, en dringend ook. Dr. Etienne merkte op, dat nu één op de vier mensen in de regio volledig is geïmmuniseerd en dat in de Pan-Amerikaanse regio meer dan 600 miljoen doses zijn toegediend. Meer dan de helft van deze doses is echter toegediend in slechts één land, de Verenigde Staten.

Chili en Uruguay hebben ongeveer 50% van hun bevolking volledig geïmmuniseerd en Canada heeft meer dan 30% geïmmuniseerd, merkte Dr. Etienne op. “Maar miljoenen mensen in Latijns-Amerika en het Carïbisch gebied weten nog steeds niet, wanneer zij de kans krijgen om te worden ingeënt,” zei zij.

Haïti

Dr. Etienne verwees ook naar de gebeurtenissen in Haïti die hebben geleid tot de dood van president Moise Jovenel, en zei: “De PAHO condoleert zijn familie en nabestaanden. Wij willen ook onze solidariteit betuigen met het Haïtiaanse volk in deze onzekere tijden en herhalen dat wij ons inzetten voor de bevordering van de gezondheid en de ontwikkeling van het land. Onze organisatie werkt al heel lang in Haïti, hand in hand met de lokale autoriteiten, gezondheidswerkers en gemeenschappen via ons landenkantoor in Port-au-Prince. “We blijven nu achter hen staan en zullen onze inspanningen verdubbelen”, aldus Dr. Etienne.