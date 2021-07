OW-minister: ‘Alle wegen worden aangepakt’

‘’De Wegenautoriteit Suriname beschikt momenteel niet over voldoende middelen om de wegen welke zich momenteel in een slechte staat bevinden, aan te pakken. Maar desondanks kan ik de gemeenschap beloven dat het goed komt, want het ministerie van Openbare Werken heeft het zaakje weer overgenomen en er zijn middelen vrijgemaakt om dit probleem aan te pakken”, zei de minister van Openbare Werken (OW), Riad Nurmohamed, gisteren na een vergadering van de Raad van Ministers tegenover de media.

Volgens de minister zien de wegen er zeer slecht uit. Dit is volgens hem het gevolg van de extreme regenval van de afgelopen dagen. “Het water is op sommige wegen blijven zitten. Water en asfalt gaan niet samen, dus vandaar het slechte wegdek. Trouwens, zeker 50 procent van onze wegen verkeert niet in de staat waarin die zou moeten verkeren en dan hebben we het nog niet gehad over de onverharde wegen. Maar ook daaraan zal er worden gewerkt”, zei de minister.

De bewindsman gaf verder aan dat er wordt gekeken naar een duurzame oplossing voor de aanpak van het wegennet in Suriname. Volgens Nurmohammed zal volgende week worden vergaderd met de districtscommissarissen van de verschillende districten, zodat kan worden nagegaan op welke manier ook zij hun bijdrage kunnen leveren. “Belangrijk is dat alle wegen zullen worden aangepakt, maar we zullen beginnen bij de belangrijkste, waarna wij zoetjes aan de rest van de wegen zullen aanpakken. We naderen de droge tijd, dus dan is het makkelijker werken”, aldus de minister.