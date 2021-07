MEER DAN ALERTHEID GEBODEN

De moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries, op dinsdagmiddag in Amsterdam gepleegd, heeft voornamelijk de Nederlandse regering nadrukkelijk met de neus op de feiten gedrukt, dat ze een reusachtig veiligheidsvraagstuk heeft, waar slechts door rigoureus ingrijpen, het hoofd nog aan kan worden geboden. Het smeult al een hele tijd in Nederland en daarbuiten, en dan wel met betrekking tot de snel groter wordende invloed van de zware misdaad, die zich in de belangrijkste steden van Nederland heeft genesteld en uit strategische overwegingen, ook in andere delen van het koninkrijk op onopvallende wijze heeft gevestigd.

Vrijwel alle elementen van deze misdaad kunnen zonder twijfel in verband worden gebracht met de drugshandel, wapenhandel, mensensmokkel, prostitutie en het witwassen van door misdaad verkregen geld. Dat de Nederlandse regering en zelfs de koning beamen, dat de rechtsstaat wordt bedreigd door zware criminelen en de veiligheid van een ieder in gevaar kan worden gebracht, geeft aan dat de zaak nu meer dan ernstig is. Er kan gerust gesproken worden van een opmars van criminelen, en dan wel met een patroon dat zich over alle continenten uitstrekt. Doordat de activiteiten van deze criminelen een grensoverschrijdend karakter hebben, is het ook niet vreemd meer dat hun handlangers zich vaak met het grootste gemak buiten de grenzen van hun basis begeven en indien nodig, daar ook slachtoffers maken. Nederland heeft bijvoorbeeld te maken met de activiteiten van de zogeheten Mokro Maffia onder leiding van Ridouan Taghi, die door de Nederlandse justitie wordt aangeduid als een van de zwaarste criminelen uit haar geschiedenis. Taghi zit momenteel in de gevangenis in Vught, na door Dubai aan de Nederlandse justitie te zijn uitgeleverd. Taghi zijn organisatie is zeker niet uitgeschakeld en naar het schijnt, nog zeer actief in Nederland en daarbuiten. De Nederlandse justitie heeft naar verluidt, aanwijzingen dat de man die Peter R. de Vries dinsdag neerschoot in Amsterdam en van Antilliaanse komaf is, nauw verbonden is aan de organisatie van Taghi. Hieruit kan worden opgemaakt dat Taghi een lange arm heeft die indien nodig, ook in staat is buiten Nederland tot liquidaties over te gaan. Suriname als onafhankelijk land is in het verleden ook niet gevrijwaard gebleven van de activiteiten van de criminele organisatie van Ridouan Taghi. In 2019 ging een arrestatieteam van onze politie ertoe over, drie door Nederland gezochte criminelen aan te houden en snel uit te leveren aan de justitie in Nederland.

Het drietal was hier ondergedoken, omdat het in Nederland werd gezocht voor een liquidatie en deelname aan een criminele organisatie. Een van hen zou een vertrouweling zijn van de topgangster Ridouan Taghi, aldus destijds een bericht opgenomen in De Telegraaf. Het ging in 2019 om de toen 43-jarige Mao R. van de zogeheten Mokro Maffia, verder over ene Alejandro P. en Mario R. Alle drie werden toen gezocht voor deelname aan een criminele organisatie en moord. Bij de aanhouding van het drietal in 2019, werden door de Surinaamse politie ook drugs en wapens gevonden. Een van hen verklaarde tegenover onze politie, dat hij naar Suriname gevlucht was, omdat hij in Nederland werd verdacht van een liquidatie. Het hoeft geen betoog, dat in het buitenland gezochte zware criminelen, vaak genoeg voor enige tijd hier onderduiken. Het is zelfs voorgekomen dat deze misdadigers voor langere tijd hier onopgemerkt kunnen verblijven wegens hun goede contacten en medewerking van leden uit dezelfde criminele organisatie. Door de vele afrekeningen in de afgelopen tien à vijftien jaar in Nederland, op de Nederlandse Antillen en in Suriname, behoeft het voorts geen betoog, dat een goede en intensieve samenwerking tussen onze justitie en die van Nederland, andere EU-lidstaten en de Verenigde Staten, verder moet worden verhoogd, willen we niet dat ook bij ons de nationale veiligheid totaal in gedrang komt. Dat de zaak al enige tijd richting een totale catastrofe gaat, is duidelijk en het is daarom de hoogste tijd dat drastisch wordt ingegrepen. Indien wij het niet alleen kunnen, dient er hulp ingeroepen te worden. Het voormalige Moederland heeft daar zeker veel baat bij.