Haïtiaanse politie doodt 4 verdachten betrokken bij moord op president

De Haïtiaanse hoofcommissaris van politie Léon Charles, meldde vandaag dat de politie vier verdachten heeft doodgeschoten met betrekking tot de moord op president Jovenel Moïse. Charles vertelde dat er een operatie werd gestart nadat de schietpartij op Moïse had plaatsgevonden. “Drie politieagenten die door de vermoedelijke schutters waren gegijzeld, werden ontzet nadat de politie een huis had omsingeld, waar enkele verdachten zich hadden verschanst”, aldus Charles.

Claude Joseph, de interim-premier van het land, maakte woensdag bekend, dat de residentie van de president in Port-Au-Prince was bestormd door niet-geïdentificeerde gewapende mannen, waarna de president werd doodgeschoten. Volgens Joseph lag de First Lady Martine Moïse in het ziekenhuis, omdat ze bij de aanval ook gewond was geraakt.

De Haïtiaanse autoriteiten vertelden dat Moïse werd gevonden met 12 kogelverwondingen. Echter is er nog geen informatie over de identiteit van de schutters.

Volgens Joseph, waren het buitenlanders die Engels en Spaans spraken. Bocchit Edmond, ambassadeur van Haïti in de Verenigde Staten, zei dat het criminele team van schutters uit professionele huurlingen bestond, die zich voordeden als werknemers van de Amerikaanse DEA. De VN-Veiligheidsraad, die gisteren bijeen kwam door de situatie in Haïti, eiste dat de verantwoordelijken voor de moord, snel voor de rechter moesten worden gebracht.

De aanval op de president in zijn privéwoning, waarbij ook de first lady gewond raakte, heeft Haïti geschokt. Een land dat al zwaar getroffen wordt door armoede en onzekerheid. Volgens de internationale pers, werd de first lady aanvankelijk behandeld in een plaatselijk ziekenhuis, maar door haar zeer zorgelijke toestand, werd ze overgebracht naar Miami en wordt verpleegd in het Jackson Memorial Hospitaal. Joseph verklaarde dat de first lady haar toestand stabiel is.

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) sprak haar steun uit aan de democratie in Haïti en veroordeelde de moord op nadrukkelijke na een buitengewone virtuele zitting van haar Permanente Raad.

In Haïti is voor twee weken de noodtoestand afgekondigd. De maatregel geldt vooralsnog voor deze periode en bedoeld om de verantwoordelijken voor de moord op de president op te sporen. De noodtoestand, houdt in het verbieden van bijeenkomsten en het inzetten van het leger voor politietaken toe, samen met andere uitbreidingen van uitvoerende bevoegdheden.