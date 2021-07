Haast alle voorraden voor covid-ambulance BOG verloren in brand

Teleperformance Group i.s.m Kersten doneert PPE aan BOG

De Teleperformance Group heeft vandaag onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) gedoneerd aan het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). De donatie is bestemd voor de covid-ambulancedienst. Door de brand die een week geleden in het pand van BOG woedde, ging het gebouw totaal verloren. Haast alle voorraden bestemd voor de covid-ambulancedienst gingen eveneens verloren. Timothy Kamperveen, coördinator van de covid-ambulancedienst tevens assistent-arts bij het BOG zei in gesprek met De West, dat het BOG gelijk contact heeft gemaakt met de Teleperformance Group en om een bijdrage heeft gevraagd. De Teleperformance Group is gelijk ingegaan op het verzoek. De donatie houdt in: infuussystemen, kolven, Nacl-kolven en PPE, bestemd voor de zorg aan covid-patiënten.

“Vanuit maatschappelijk perspectief is het belang van het werk van het BOG enorm hoog. De brand van vorige week raakte ons daarom ook allemaal. We zijn dankbaar voor de ondersteuning die we kregen vanuit Kersten Healthcare, waardoor we adequaat hebben kunnen bijdragen aan de acute behoefte bij het BOG.

Als bedrijf zien we het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de coronapandemie te bestrijden”, zei Shaneel Gayadien, directeur Teleperformance Group.

Voorts bedankt het BOG, de Teleperformance Group voor de donatie, “We zullen er goed gebruik van maken”, aldus Kamperveen.