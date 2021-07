‘Ondernemer biedt woningen project SPB aan voor euro 85.000’

“Er zijn heel wat zaken misgegaan onder het huidige bestuur. Men moet de bond niet misbruiken voor andere doeleinden. Het huidige project van de Surinaamse Politie Bond (SPB) te Bomapolder, is er één van. Een ondernemer biedt daar woningen te koop aan voor bedragen van 65.000, 75.000 en 85.000 euro”, zei inspecteur van politie tweede klasse, Steven Rozenblad, gisteren in het tv-programma Onder de loep. In het programma gingen drie kandidaten, Steven Rozenblad, Milando Atompa en Jacobus Anantoewe, die zich verkiesbaar hebben gesteld voor het voorzitterschap van de bond, in op kwesties het korps rakende. Volgens Anantoewe is het van belang dat in een gedisciplineerd korps er sprake is van dialoog. “Vooral wanneer het neerkomt op kwestie rakende overleg met je werkgever en de president. Het is niet de bedoeling dat door middel van bepaalde gedragingen, doelen worden bereikt. Het korps heeft een bepaalde gedragscode, waaraan je je als politieman te allen tijde moet houden. Bovendien zou je je als bond niet mogen mengen in zaken die niets met het korps te maken hebben. Dit hebben we gezien bij de laatste protestactie van de SPB. Het huidige bestuur is een criminele organisatie. Dit is duidelijk wanneer mensen in het bestuur 2 miljoen euro boete aan belasting moeten betalen”, zei Anantoewe.

Dit berust volgens Atompai niet op waarheid en hij distantieert zich van deze uitspraken. Ook is volgens hem altijd gekozen voor dialoog met de werkgever en wel door middel van het schrijven van brieven, echter is daar nooit een reactie op gekomen. “Wij van de bond hebben altijd respect gehad voor onze werkgever, maar respect moet wederzijds zijn. We kunnen niet aldoor brieven blijven richten, terwijl men niet reageert. Dat wil zeggen, men heeft lak aan ons, dus moeten we zaken anders aanpakken. Meneer Anantoewe moet trouwens de laatste zijn die praat, want ook tijdens zijn rechtspositionele aangelegenheid, was ik aanwezig”, aldus Atompai over de aantijging als zou het huidige bestuur arrogant zijn en geen respect hebben. Volgens Rozenblad, die ook zitting had in het huidige bestuur, hebben zij Atompai gemachtigd zaken namens het bestuur te doen, echter is er nooit een terugkoppeling geweest met het bestuur. “We hebben het via derden moeten horen dat er projecten werden gestart en dat er zelfs miljoenen zijn geleend bij het Pensioenfonds. Dit hoort en past niet binnen een organisatie, maar nog meer niet binnen een politieorganisatie. Atompai heeft van het bestuur de gelegenheid gekregen door te studeren en wanneer je dat hebt gedaan, betitel je de overige leden als dom. Het zijn mensen die de organisatie millenniumlang hebben gedragen”, zegt Rozenblad.

Atompai daarentegen geeft aan nooit een machtiging van het bestuur te hebben ontvangen. “Men weet niet eens wat een machtiging is. Dat doe je bij de notaris of een document en dat is nooit het geval geweest. Tijdens een algemene ledenvergadering kreeg het huidige bestuur toestemming voor het starten van een project. Dat zijn nou de leugens die de wereld in worden geholpen. En als je in een bestuur zit en niet eens kennis hebt over hoe zaken lopen, dan ben je dom, ja! Heb het helemaal niet over de leden, maar over Rozenblad in persoon”, aldus Atompai.