‘Misbruik gemaakt van kennis en positie’

Strafeis Van Trikt 12 jaar, zakenpartner Agnoe 5 jaar

De voorzetting van de strafzaak tegen de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt en zijn ex-partner van het accountantsbureau Orion, Ashween Angnoe, vond vandaag plaats. Vanwege de covid-maatregelen waren de verdachten niet persoonlijk aanwezig. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag een strafeis uitgesproken tegen beide verdachten. Tegen Van Trikt is een gevangenisstraf van twaalf jaar met aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest en een geldboete van SRD 500.000 subsidiair of achttien maanden hechtenis geëist. Tegen zijn ex-zakenpartner Angnoe, is een gevangenisstraf van vijf jaar met aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest en een geldboete van SRD 150.000 subsidiair of twaalf maanden hechtenis geëist. Het OM kwam tot de conclusie, dat de verdachten misbruik hebben gemaakt van hun kennis en positie. Ook is het OM van oordeel, dat Van Trikt en Agnoe eigen financiële belangen hebben gediend, en niet die van de staat of de Moederbank. Volgens het OM is duidelijk gebleken, dat beide verdachten schuldig zijn. Het imago van de Centrale Bank en het vertrouwen in publieke functionarissen van financiële instellingen is volgens de hoofdofficier van Justitie, Cynthia Klein, door het handelen van Van Trikt, vreselijk geschaad.

Ook is zij van mening, dat de financiële welvaart van de samenleving door de handelingen van de ex-governor ernstig geschaad is. Klein zegt, dat Van Trikt het oogmerk had om zichzelf te bevoordelen. Volgens de hoofdofficier heeft de gewezen governor valse rekeningen van de gekochte Range Rover opgemaakt, zodat het erop leek dat zaken op een correcte manier waren afgehandeld. Klein trekt de conclusie, dat Van Trikt en Agnoe een samenwerking hadden. Het OM vraagt een verbeurdverklaring van de Range Rover die bij Agnoe in beslag is genomen en eveneens een verbeurdverklaring van Orion Capital Investments N.V. aan de Krakalaan. Klein heeft ook gevraagd, dat beide verdachten een bedrag van 625.000 euro terugbetalen. Het pleidooi van deze strafzaak zal op 29 juli plaatsvinden.