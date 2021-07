Achterstallige betaling bracht medische behandeling in AMC in gevaar

SZF staat met 25.000 euro garant

Volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), hebben jarenlange achterstallige betalingen de medische behandeling van patiënten in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Nederland bijna in gevaar gebracht. Dit kwam afgelopen zaterdag op een regeringspersconferentie naar voren, toen een journalist vroeg of het waar was dat ex-president Jules Wijdenbosch niet behandeld kon worden in het AMC, alvorens de Surinaamse regering achterstallige schulden had betaald aan dit ziekenhuis.

De bewindsman bevestigde dat het AMC geen medische diensten wilde verlenen, maar dat de medische behandeling door moest gaan. “Er is nu wel garantie gegeven. Dit is een voorbeeld van financieel mismanagement. We nemen een schuld over die in meer dan tien jaren opgebouwd is en nu we bezig zijn die langzaam af te lossen, zorgt het voor maatschappelijke problemen, dat de dienstverlening niet aangeboden kan worden”, aldus Ramdin.

Echter het Staatsziekenfonds (SZF) heeft garantie gegeven tot een bedrag 25.000 euro. Dit bedrag zal gebruikt worden om deze medische behandeling uit te kunnen voeren. Ramdin bevestigde dit en zei dat de staat ook schulden heeft opgebouwd in het kader van armulov. Dit is niet alleen het geval in Nederland bij het AMC, maar ook in andere ziekenhuizen in Nederland en Colombia.

Volgens de minister gaat het om miljoenen. Ramdin benadrukte dat het SZF in de afgelopen maanden reeds bezig was om achterstallige schulden in te lossen en dat het nimmer zo is, dat de regering is begonnen met het betalen van de schulden omdat Wijdenbosch naar Nederland is vertrokken. “Er zijn bedragen betaald aan het AMC en aan Colombia. Het is niet het volledige bedrag.

Bij het AMC hebben we een uitstaande rekening van miljoenen. We hebben gevraagd naar een overzicht van de betalingen”, stelde Ramdin.

door Priscilla Kia