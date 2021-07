3 covid-doden en 85 nieuwe besmettingen

202.764 vaccinaties reeds verricht

Drie personen zijn gisteren overleden aan COVID-19. Het aantal levens dat verloren gegaan is deze maand aan deze zeer besmettelijke ziekte, is opgelopen naar 26. In totaal zijn er tot nog toe 548 mensen in Suriname bezweken hieraan. 85 personen werden het afgelopen etmaal positief getest op het coronavirus. Er werden slechts 255 swabs afgenomen gisteren. Hiervan waren 170 negatief. Van de geteste mensen was 33,3% positief. Op de Intensive Care Units van de verschillende ziekenhuizen worden 37 patiënten dag en nacht behandeld. In de zorginstellingen zijn 110 covid-patiënten opgenomen, 1.125 geïnfecteerden zijn in thuisisolatie, 181 mensen zijn genezen verklaard.

In totaal zijn er tot nu toe 22.465 mensen in Suriname besmet geraakt met het coronavirus. 18.459 personen werden officieel genezen verklaard. Deze week wordt naar verluidt, de communicatie met de samenleving opgevoerd. Op een covid-persconferentie zullen de statistieken worden gepresenteerd. Ramadhin zegt, dat de meeste mensen die zich graag wilden vaccineren, dat intussen hebben gedaan. “Er wordt ook behoorlijk wat antipropaganda gemaakt tegen het vaccineren, waardoor de bereidwilligheid afneemt”, zei hij tegenover een lokaal medium. De bewindsman zei ook, dat het niet inenten nadelige gevolgen heeft, omdat vaccinatie volgens hem echt helpt. Dat is reeds aangetoond in landen, waar veel mensen zich hebben laten vaccineren.

De komende periode zullen de motivatiesessies worden opgevoerd. Er zijn nog te weinig mensen volledig gevaccineerd in Suriname. Aan bedrijven wordt gevraagd om zonder dwang toe te passen, mensen toch te bewegen om zich te laten vaccineren.

Waar er assistentie nodig is, kan het ministerie erop inspelen, als er een beroep wordt gedaan door bedrijven en organisaties. In totaal zijn er al 202,764 vaccinaties verricht, waarvan 164,903 personen reeds de eerste dosis hebben ontvangen en 37,861 hun tweede dosis. Wat het inenten met Sinopharm uit China betreft, zal er deze week meer duidelijkheid zijn. Er moeten volgens Ramadhin nog technische zaken worden afgewikkeld. Er zal begonnen worden met het inenten op één plek, waarna geleidelijk aan, de overige plekken volgen.