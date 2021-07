Ramadhin: ‘Gaan we ons hele leven lang zo door blijven gaan?’

Valse vaccinatiekaarten risicovol

We zijn al maanden verder met het vaccineren tegen COVID-19, toch zijn er nog heel veel mensen huiverig het vaccin te nemen. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid verklaarde onlangs, dat vaccineren momenteel de enige oplossing is om jezelf en anderen te beschermen tegen COVID-19. Als er vijf niet gevaccineerde mensen in een ziekenhuis terecht komen, kunnen we volgens hem dus een nieuwe uitbraak krijgen van het coronavirus. “Gaan we ons hele leven lang zo door blijven gaan? We weten allemaal dat het niet verstandig is. Acceptatie en bewustwording zijn een proces, maar met de goede voorlichting en juiste informatie, zullen mensen op den duur beseffen, dat vaccineren toch de oplossing is tegen het COVID-19 virus”, aldus Ramadhin.

Vaccinatiebewijzen

Recentelijk werd er via de media gemeld, dat er valse vaccinatiebewijzen in omloop zijn gebracht. Personen betalen naar verluidt, momenteel hoge bedragen voor een vervalst vaccinatiebewijs. Deze zaak werd vier weken geleden onder de aandacht gebracht van de gezondheidsautoriteiten.

Ramadhin vertelde, dat er niet slechts sprake is van een vals vaccinatiebewijs, maar de informatie van de zogenaamde gevaccineerden ook in een databewijs opgeslagen wordt. “Momenteel is er een testfase voor de overschakeling naar digitaal. De database waarmee de WHO werkt, zal binnenkort een digitale pas krijgen, die internationaal aangesloten is op de regio, dus naar landen waar we naartoe willen reizen”, zei Ramadhin. Daarenboven kan de digitale pas volgens de minister ook voorzien worden van een barcode. Het zal volgens Ramadhin dus niet alleen bij een hardcopy kaart blijven, omdat die fraudegevoelig is.

Ramadhin: “Mensen die zich niet willen laten vaccineren, zullen later tegen deze beperkingen moeten aankijken. Er wordt niet gediscrimineerd, maar een vaccinatiebewijs zal wereldwijd worden gehanteerd. Net als in andere landen, passen wij ook deze werkwijze toe.” Voor de veiligheid van anderen, moet men zich laten vaccineren. Overal waar wij in de toekomst naartoe gaan, zullen wij volgens Ramadhin zien dat een digitale vaccinatiebewijs, nodig zal zijn. Radjesh Ori, de waarnemende directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) vertelde dat de kwestie van de valse vaccinatiebewijzen al maanden gaande zijn, en er ook aan de politie gevraagd is om een onderzoek in te stellen. “Er zijn te veel geruchten en we willen de zaken ontzenuwen. Als er mensen zijn die een fout hebben begaan, dan moeten die gevonden worden”, zei Ori. Bij mensen die een vals vaccinatiebewijs hebben, ontstaat het risico dat anderen zullen denken dat de persoon veilig is, gevaccineerd is, terwijl die misschien wel positief is. Ori haalde voorts een voorbeeld aan, dat op een werkplek het risico groter wordt, omdat de persoon met een vals vaccinatiebewijs anderen kan besmetten. Aan de andere kant stelde hij, dat men zichzelf voor de gek houdt, door een vals vaccinatiebewijs te hebben, omdat men veronderstelt negatief te zijn, terwijl dat niet zo is.

Ori verklaarde, dat het een feit is, dat vaccinatie niet ervoor zal zorgen, dat iemand niet meer besmet kan geraken door COVID-19. Vaccinatie zorgt er wél voor, dat men niet zo ziek wordt, en men op de ICU belandt. De kans dat men aan het coronavirus overlijdt, is ook minimaal. Ori zei, dat er ook gekeken wordt naar wat de voorstellen zijn van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), en hoe ze te werk gaat. “Door een vervalste vaccinatie kaart te hebben, breng je niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen in een groot gevaar”, aldus Ori.