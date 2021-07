Duitsland bestudeert combinatie Covid-vaccins om Delta te bestrijden

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn heeft afgelopen vrijdag verklaard, dat Duitsland een nieuwe golf van de Covid-pandemie verwacht, veroorzaakt door de variant genaamd Delta-coronavirus (Indiase). Om het goed te beoordelen, verklaarde hij, dat het land het combineren van vaccins tegen COVID-19 momenteel bestudeert. Volgens informatie van Reuters vertelde Spahn aan verslaggevers, dat Duitsland van plan is, om in de toekomst een eerste dosis van het vaccin van AstraZeneca te combineren met een tweede dosis van een op messenger RNA gebaseerd vaccin, zoals dat van Pfizer/BioNTech of Moderna, aangezien testresultaten met de toevoeging van een dosis van een RNA-immunisator (Een molecuul dat, net als DNA, bestaat uit een reeks aan elkaar gekoppelde nucleotiden), een grotere bescherming vertoonde tegen de Delta-variant.

De minister voegde eraan toe, dat Duitsland voldoende doses van alle vaccins in huis heeft om deze verandering aan te brengen, en ook om boosterdoses te verstrekken aan iedereen die ze in de herfst van dit jaar wil nemen. In Brazilië raadt het National Health Surveillance Agency (Anvisa) tot nu toe niet aan doses van verschillende fabrikanten van vaccins tegen COVID-19 te combineren. De Duitse minister van Volksgezondheid vreest, dat de deltavariant in Duitsland tegen juli, endemisch wordt, zoals dat is gebeurd in het Verenigd Koninkrijk.

Een voorspelling van het European Center for Disease Control (ECDC) die op 23 juni werd vrijgegeven, zei dat begin augustus 70% van de nieuwe coronavirusinfecties in de Europese Unie, door de deltavariant zal worden veroorzaakt. Tegen het einde van dezelfde maand, zal de variant verantwoordelijk zijn voor 90% van de besmettingen.

Wat is er bekend over de Delta-variant?

De deltavariant van het coronavirus (B.1.617) werd in oktober vorig jaar voor het eerst geïdentificeerd in India.

Op 18 juni stelde de Wereldgezondheids-organisatie (WHO), dat Delta vrijwel zeker wereldwijd dominant wordt. De Britse regering heeft echter aangegeven, dat er nog meer gegevens nodig zijn om te concluderen of Delta dodelijker is of verantwoordelijk is voor ernstigere besmettingen van het COVID-19 virus. In Brazilië heeft het al minstens twee doden veroorzaakt. De eerste detecties vonden plaats op 20 mei 2021 bij zes mensen, die aan boord van een Indiaas schip in Maranhão aankwamen. De Pan American Health Organization (PAHO) meldde afgelopen week tijdens de wekelijkse COVID-19-mediabriefing, de detectie van de zeer besmettelijke deltavariant in het Carïbisch gebied. PAHO-directeur dr. Carissa Ettiene zei dat laboratoria de deltavariant op de naburige eilanden Barbados, Martinique, Sint-Maarten, Guadeloupe, Aruba en Puerto Rico hebben vastgelegd. Het virus werd ook gevonden in populaire reisbestemmingen van de Verenigde Staten van Amerika (VS) en Canada. De PAHO meldde ook detecties in Mexico, Frans-Guyana, Argentinië, Brazilië, Chili en Peru.

Vaccins effectief tegen varianten

Een variant is het resultaat van genetische modificaties, die het virus ondergaat tijdens zijn replicatieproces. Een enkel virus kan talloze varianten tot gevolg hebben. Hoe meer het circuleert (overgedragen van de ene persoon op de andere), hoe meer het repliceert en hoe groter de kans is dat er veranderingen optreden in het genetische materiaal. Dit betekent niet, dat beschikbare vaccins geen bescherming bieden tegen deze variant van Sars-Cov-2 (COVID-19). In het Verenigd Koninkrijk, waar het Delta virus al dominant is, heeft het ministerie van Volksgezondheid al ervoor gezorgd, dat de toegepaste doses bescherming bieden tegen infecties.