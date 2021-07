Guyanese-president voert immigratiebevel in voor Haïti

60 Haïtianen uitgehongerd aangetroffen in jungle Guyana

De Guyanese politiecommandant, hoofdinspecteur Hugh Winter heeft onlangs bevestigd, dat 71 buitenlanders die in de jungle bij de Kurupukari-overgang werden gevonden, zijn opgebracht. De buitenlanders die uitgehongerd waren en geen water meer hadden, werden van Kurupukari naar McKenzie, Linden overgebracht, waar ze voeding kregen en overgedragen aan de immigratiedienst, die ze vervolgens naar Georgetown bracht. Zestig van deze 71 buitenlanders zijn Haïtianen, terwijl de overige 11 uit verschillende buurlanden komen. Deze mensen vertelden de commandant, dat ze ongeveer vijf tot zeven dagen in het bos hebben doorgebracht. Daarnaast kreeg de commandant informatie met betrekking tot twee andere incidenten die zich hebben voorgedaan, waarbij personen tegen hun wil werden vastgehouden. “We hebben dit jaar slechts twee incidenten gehad met betrekking tot iemand die een persoon tegen zijn wil vasthield”, verklaarde hij. De daders zijn inmiddels overgedragen aan de recherche en zijn inmiddels in staat van beschuldiging gesteld.

Afgelopen woensdag ondertekende president Irfaan Ali nog een immigratiebevel, waarbij Haïti werd verwijderd van de lijst van landen, waarvan de onderdanen tot nog toe een visumvrij verblijf van zes maanden genoten. Haïti werd in januari 2019 aan de lijst toegevoegd door voormalig president David Granger, door een bevel op grond van de immigratiewet. Deze intrekking is gedaan naar aanleiding van de alarmerende gegevens, dat sinds 2015 meer dan 38.000 Haïtianen zijn aangekomen in Guyana.

De Guyana Times meldde donderdag dat de politie ook gegevens aan het onderzoeken is, dat ten minste acht Haïtianen tegen hun wil werden vastgehouden, nadat ze illegaal in Guyana waren gearriveerd vanuit Suriname. De groep van ongeveer acht Haïtianen – mannen, vrouwen en kinderen, werd beloofd dat ze naar Brazilië zouden worden gebracht, nadat ze illegaal vanuit Suriname in Guyana waren aangekomen. Volgens berichten worden deze mensen tegen hun wil vastgehouden door een man uit het dorp 72, Corentyne, Berbice, regio Zes (Oost-Berbice-Corentyne). Naar verluidt heeft deze persoon hun paspoorten afgenomen en hun geen internettoegang verleend.

De Guyanese politie onderzoekt ook informatie dat de man foto’s van Haïtianen naar hun familieleden in hun thuisland stuurde en geld eiste. Toen er contact met de politie werd opgenomen, bevestigde de regionale commandant, Jairam Ramlakhan, dat de politie de informatie heeft ontvangen en op onderzoek is uitgegaan. Hij merkte echter op, dat toen de politie op de locatie arriveerde, noch de verdachte, noch de Haïtianen daar waren. Hij zei dat er wel een onderzoek is gestart. Iets meer dan een week geleden viel de politie in Berbice een hotel binnen in Skeldon, Corentyne, waar ze 10 personen aantroffen die beweerden Haïtiaanse staatsburgers te zijn. De vijf mannen en vijf vrouwen waren niet in het bezit van paspoorten of enige vorm van identificatie. Een van de Haïtianen die Engels sprak, vertelde de rechercheurs dat ze per speedboot uit Suriname waren gebracht.

De minister van Binnenlandse Zaken Robeson Benn benadrukte afgelopen zaterdag in het online programma – “Let’s Talk Politics” – het belang van de migratieregeling en verklaarde dat het land een verantwoordelijke positie moet innemen in de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel, door geen deelnemer te zijn van wat als criminele en illegale handelingen wordt beschouwd. Er zijn wel gemengde gevoelens over het bevel tot intrekking van de president.

Ronald Sanders, de ambassadeur van Antigua en Barbuda bij de Verenigde Staten en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), is van mening dat de Guyanese maatregel een noodzakelijke stap is die moest worden genomen om de dringende kwestie van mensenhandel in te dammen. Hij wees erop, dat ook andere Caricom-landen deze stap hebben gezet. De procureur-generaal van Guyana, Anil Nandlall, heeft sindsdien gezegd dat er ook beperkingen zullen worden ingesteld voor Cubaanse en andere vreemdelingen.

Vervolgens zijn er inspanningen geleverd door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) in Guyana in samenwerking met de Guyanese overheid om de mensenhandel aan te pakken door middel van voorlichtingscampagnes in de 10 administratieve regio’s. Achtendertig geselecteerde deelnemers uit alle 10 administratieve regio’s profiteerden van deze training en waren uitgerust met de nodige vaardigheden om de uitvoering van inspanningen ter bestrijding van mensenhandel in heel Guyana te verzekeren. Als gevolg van de genomen maatregelen zou de mensenhandel in Guyana aanzienlijk zijn afgenomen.

