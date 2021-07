Mathoera:‘Defensie verleent geen wapens aan derden’

Wapens Defensie voor veiligheid Suriname

Minister Krishna Mathoera van Defensie, heeft afgelopen woensdag in Magazine 4 verklaard, dat wanneer iemand behoefte heeft aan een vuurwapen, de persoon het dan via de normale procedure en de Vuurwapenwet die er is, zal moeten volgen, door een machtigingsaanvraag te sturen naar de procureur-generaal. Mathoera vindt dat het Nationaal Leger zijn eigen wapens heeft, en die ook met een bedoeling zijn aangeschaft, dat wanneer de veiligheid van het land in gevaar is, en in een conflictsituatie terecht komt, dienen te worden ingezet. “Echter ligt het niet aan het ministerie van Defensie om groepen in de samenleving te gaan bewapenen. Dat is niet het beleid dat ik voorsta en dat ik ook niet zal implementeren.

De wapens van Defensie hebben hun eigen bedoeling en die worden strikt nageleefd, en het is niet aan ons derden van wapens te voorzien”, aldus Mathoera. President Chandrikapersad Santokhi heeft recentlijk meegedeeld dat er een aantal vuurwapens en munitie gestolen is op een prive-locatie van ex-president Desire Bouterse. Het onderzoek naar deze zaak staat onder supervisie van de auditeur-militair. Inmiddels is er door het Openbaar Ministerie (OM) een diepgaand onderzoek ingesteld in deze affaire. Om welke type vuurwapens het gaat is vooralsnog niet bekend. Mathoera zei, dat er momenteel twee onderzoekingen gaande zijn, namelijk het strafrechtelijk onderzoek, onder leiding van het OM, dat het onderzoek verder voort zal zetten. Ten tweede worden alle wapens onderzocht, er wordt een inspectie geëffectueerd, en een versterking van de beveiliging. Alles zal volgens Mathoera intern uitgevoerd worden bij het ministerie van Defensie. Mathoera haalde ook aan, dat er ook een inspectie zal plaatsvinden bij het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), alle diensten, inclusief bij de ex-president, om na te gaan om hoeveel wapens het exact gaat. “We zijn in een transitiefase en wat er daarvoor is gebeurd, weten we niet helemaal, het onderzoek zal dat moeten uitwijzen”, stelde Mathoera. De bewindsvrouwe vertelde, dat alle ex-presidenten een beveiliging hebben, die normaliter vanuit de Nationale Veiligheidsdienst plaatsvindt. Het uitkiezen van een beveiliging gebeurt echter op basis van informatie en de risico’s waaraan zo een functionaris blootgesteld is. Als gevolg daarvan, vindt er een beoordeling plaats, waarna de beveiliging dan bepaald wordt op basis van het niveau dat iemand nodig zal hebben. Volgens Mathoera, wordt het soort benodigde wapen ook door de Nationale Veiligheidsdienst beoordeeld en bepaald etc. “Dat is de procedure die gehanteerd wordt en die past deze minister ook toe”, benadrukte Mathoera.