KPS wil voortaan uniformen uit eigen middelen aanschaffen

Het Korps Politie Suriname (KPS) wil in de toekomst uit eigen middelen uniformen en schoeisel aanschaffen voor politieambtenaren. ‘’De middelen zullen verkregen worden uit boetes’’, zei korpschef Roberto Prade in een radioprogramma. Volgens Prade heeft het korps al enige tijd problemen met het aanschaffen van uniformen en schoeisel, met als gevolg de politieambtenaren niet altijd naar behoren gekleed zijn. Sommige agenten dragen een kapot uniform, anderen hebben open schoenen aan. Prade is van mening dat dit geen gezicht is voor een politieman.

Volgens Prade is het zelf zo erg dat sommige politieagenten niet in uniform aan het werk verschijnen. “Dit was bij het laatstgehouden protest van de politie duidelijk te zien’’, zei Prade, die eraan toevoegde dat enkele agenten ook geen hoofddeksel op hadden. Volgens hem past dit niet binnen een politieorganisatie, die het voorbeeld moet zijn voor de gemeenschap. Eerder werd aangegeven, dat het korps plannen heeft een nieuw uniform te laten ontwerpen. Het huidige zal dan gedragen worden tijdens bepaalde plechtigheden. Het nieuwe uniform moet ervoor zorgen dat een politieman zich makkelijker kan bewegen.

Prade zei dat hij vanaf zijn aantreden gezegd heeft, het korps als een bedrijf te zullen leiden.

Volgens hem wordt het tijd dat er een bredere visie is bij het korps. Dit is volgens de korpschef nu al het geval, gezien de aanschaf van papier uit eigen middelen wordt gedaan. “Als we op de overheid moesten wachten, zou het werk misschien niet worden gedaan, want we gebruiken dagelijks veel papier”, zei Prade.

Hij zei dat er flink gekort is op de begroting van het ministerie van Justitie en Politie, maar met het besluit van het korps bepaalde zaken uit eigen middelen te bekostigen, zal de druk op de begroting worden verkleind.