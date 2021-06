Total en Qatar Petroleum zullen samen offshore Suriname exploiteren

TotalEnergies en partner Qatar Petroleum, hebben Blok 6 en Blok 8 toegekend gekregen in de Suriname SHO Bid Round 2020/2021. TotalEnergies zal deze blokken exploiteren. De blokken zijn gelegen in ondiep water met een diepte tussen 30 meter en 50 meter, en grenzen aan Blok 58, dat door TotalEnergies geëxploiteerd wordt. In Blok 58 zijn in januari 2020, vier belangrijke olievondsten gedaan.

Met deze twee nieuwe geëxploiteerde exploratieblokken, Blok 6 en Blok 8, breidt TotalEnergies haar positie in Suriname uit. Op deze twee licenties zal een 3D seismische acquisitiecampagne worden uitgevoerd om hun potentieel te bevestigen. TotalEnergies zal de blokken exploiteren met een werkbelang van 40 procent, naast Qatar Petroleum (20%) en Staatsolie (40%).

“Deze toekenning toont ons vermogen om exploratie-areaal te veroveren in een kerngebied. Wij zullen onze strategie voortzetten van het verkennen van oliebronnen met lage ontwikkelingskosten in zeer prospectieve bekkens, en onze positie als operator in Blok 58 van Suriname versterken”, zei Kevin McLachlan, Senior Vice President Exploratie. “We zijn verheugd om onze strategische internationale samenwerking met Qatar Petroleum op deze blokken verder uit te breiden.”

(Bron: Oilnow.gy)