Abos protesteert tegen uitblijven grondbeschikkingen

Leden van de Stichting Algemene Belangen Organisatie Suriname (ABOS), hebben gisteren een protest op het Revoplein gehouden. De groep toog daarna naar De Nationale Assemblee, waar zij een petitie indiende bij parlementsvoorzitter Marinus Bee. De leden protesteerden tegen het uitblijven van grondbeschikkingen van percelen waarop zij al decennialang wonen.

Het protest is volgens Abos-voorzitter Martin Atencio, een signaal naar de regering, dat grondbeschikkingen zo snel als mogelijk in orde gemaakt moeten worden. Omdat de grondbeschikkingen uitblijven, leven de mensen volgens Atencio, in onzekerheid en voelen sommigen zich gedupeerd. Atencio wil dat er een beter beleid komt ten aanzien van het uitgeven van grondbeschikkingen. In de petitie vraagt Abos aan de regering, de problemen spoedig aan te pakken.

Het gaat volgens Atencio, in totaal om honderden personen in diverse districten – onder andere Commewijne, Paramaribo en Wanica – die naar hun grondbeschikking uitkijken en het slachtoffer zijn geworden van de grondproblematiek. ‘’Er zijn mensen met een aanvraag of een bereidverklaring, maar zijn toch ontruimd. En dit kan niet langer zo doorgaan”, zei Atencio. Hij zegt, dat de Abos nu haar stem heeft laten horen, omdat zij het niet langer kan accepteren dat er maar geen oplossing in deze kwestie. Parlementsvoorzitter Marinus Bee, heeft Atencio, aanstaande dinsdag uitgenodigd voor een gesprek. Bee gaf aan, dat hij alles eraan doet om de grondproblematiek op een duurzame wijze op te lossen. ‘’Echter kan dat niet binnen één dag’’, aldus Bee.