‘COVID-19-situatie in Suriname veel erger dan verwacht werd’

De Nederlandse verpleegkundigen en artsen die naar ons land zijn gekomen om ons in de ziekenhuizen te ondersteunen, werken momenteel in diverse ziekenhuizen. Dick Nahar, anesthesioloog Maasstad ZH Nederland, heeft recentelijk in het COVID-19-journaal verklaard, dat het echt nodig is Suriname tijdens de covid-pandemie te ondersteunen, omdat er geconstateerd is, dat elk bed dat gecreëerd wordt, meteen wordt gevuld door een patiënt die besmet is geraakt met COVID-19. “De mensen die het meest op de ICU liggen, variëren in de leeftijdsklasse tussen de 20 en 70 jaar. De covid-situatie in Suriname, is veel erger dan er verwacht werd”, aldus de anesthesioloog uit Nederland.

Nahar vertelde, dat de covid-situatie in Suriname, echt niet te vergelijken is met die van Nederland, omdat de meeste mensen hier niet adequaat geschoold zijn voor de Intensive Care Unit (ICU) en het personeel ook nog veel meer diensten dan normaal draait. “Slechts enkele mensen zijn adequaat geschoold, maar dan nog doen ze allemaal hun best om ze in te zetten en dubbele diensten te draaien, omdat mensen soms uitvallen in de ziekenzorg”, benadrukte Nahar. Vervolgens zei Nahar, dat COVID-19 voor de frontliniewerkers momenteel een hele zware belasting is, ook de omstandigheden waarin ze moeten werken, zijn ondraagelijk.

“Psychologische hulp is voor deze mensen daarom echt nodig”, stelde Nahar. Volgens hem zijn er teams van psychologen ingezet, om dagelijks met de frontliniewerkers te praten zodat zij hun hart ook even kunnen luchten. De weerbaarheid van de frontliniewerkers kan volgens Nahar door te communiceren, weer verhoogd worden.

Sinopharm-vaccin

Naomi Chan-Imanuel, coördinator 178 lijn, vertelde dat we in de periode van 18-28 juni het Sinopharm-vaccin van China kunnen verwachten als gevolg van een donatie. “We zijn doende de protocollen en richtlijnen aan te passen voordat de toediening van dit vaccin plaats kan vinden, omdat de Chinese gemeenschap op het Chinese vaccin wacht”, zei Imanuel. Volgens haar zijn er plekken voorbereid om een Sinopharm priklocatie in te richten, zodat men niet in de war komt met de AstraZeneca priklocatie. Imanuel stelde ter verduidelijking, dat bij het Sinopharm-vaccin, net als bij het AstraZeneca-vaccin, men ook twee prikken toegediend zal moeten krijgen. Het enige verschil is dat het slechts een interval van drie tot vier weken heeft, in vergelijking met het AstraZeneca-vaccin, die een interval van acht tot twaalf weken heeft.