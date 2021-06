Dagelijks veel doden: ‘Probleem boven vermogen minister gestegen’

Bij de behandeling van de begroting 2021 en het herstelplan, is Abop-parlementariër Edward Belfort, ingegaan op de covid-situatie in het land. De parlementariër zei dat vrijheid en gezondheid geen zaken zijn waarmee mensen grappen moeten maken. Belfort bracht in herinnering, dat het voormalig covid-team ontbonden is en dat de minister met zijn nieuwe team, het beter zou doen. “Toen het team ontbonden was, waren er 123 doden. Lockdown zou er niet meer zijn. We moesten naar normalisatie. Nu op 16 juni, hebben we in totaal 427 doden”, zei Belfort. DNA-voorzitter Marinus Bee, vroeg hem ook mee te nemen dat we nu te maken hebben met de Manaus-variant uit Brazilië. Volgens Belfort is het probleem boven het vermogen van de minister van Volksgezondheid gestegen.

Belfort vroeg daarbij wat het beleid is van het ministerie, “want de variant komt van Brazilië, maar de grenzen waren en zijn nog open. Er zijn geen maatregelen getroffen om de variant buiten te houden. Ik heb het gevoel dat de minister het probleem niet aankan”, zei Belfort. Hij haalde als voorbeeld aan dat als een voetbalteam niet presteert en wedstrijden na elkaar verliest, dan grijpt de leider van het team in en bedankt de trainer. “Dagelijks zijn er zoveel doden en de minister pakt een vliegtuig en gaat op vakantie naar Miami. Niemand praat over vervanging van de minister. De minister kan het werk niet aan. De partij van de minister heeft de mensen. Het probleem is boven het vermogen van de minister gestegen. Het beleid moet onmiddellijk omgegooid worden”, stelde Belfort.

Volgens hem wordt er alleen gekeken naar het vaccineren. Hij haalde aan dat we leven in een digitale tijd waar mensen ook zaken tegenkomen en lezen. Belfort zei dat er complicaties kunnen optreden, maar dat die dingen niet worden voorgehouden aan de samenleving. Belfort vroeg de regering ook in te grijpen, omdat er bedrijven zijn die hun medewerkers verplichten zich te laten vaccineren en dreigen met ontslag. Hij is van mening dat het volk genoegzaam informatie moet krijgen over het vaccin. Hij wijst erop dat grote landen als Nederland en Amerika hun inwoners niet verplichten, maar dat de mensen vrijwillig gaan. “Het lijkt alsof we alles wat van buiten komt, goed moeten vinden.” Belfort vroeg zich af waarom mensen (natuurgenezers, red.) worden weerhouden om hun medemens te genezen en pleitte dat de natuurgenezers de kans krijgen om mee te helpen. “De natuur heeft kracht. Het schaadt de mensen niet. Is alleen alles van het westen goed? Elke bevolkingsgroep is met kennis gekomen en hier gebracht. Hoe denkt u dat de inheemsen eeuwen hebben overleefd in de natuur? Niet door westerse artsen, maar door de natuur”, aldus Belfort.

door Priscilla Kia