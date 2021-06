Cuba heeft geen spuitjes voor eigen covid-vaccins

Cuba dat zegt vijf COVID-19-vaccins te hebben ontwikkeld en ongeveer 2 miljoen mensen op het eiland van 11 miljoen te hebben gevaccineerd, had blijkbaar geen plannen voor een cruciaal onderdeel van zijn vaccinatiecampagne. Het land heeft namelijk geen spuitjes voor de eigen covid-vaccins. Aangezien de gevallen van COVID-19 de afgelopen weken zijn gestegen, doemt het gebrek aan spuitjes op als een grote uitdaging voor het eiland, waar een verpletterende recessie heeft geleid tot een voedselcrisis en tekorten aan medicijnen en basisbehoeften. Sancties uit het Trump-tijdperk maakten het voor Cuba moeilijker om spuitjes te kopen van grote fabrikanten, die al overspoeld worden met bestellingen uit grotere, rijkere landen.

Om het nog erger te maken, hebben sommige Cubaanse vaccins drie doses nodig, wat betekent dat het Caribische land meer injectiespuiten per hoofd van de bevolking nodig heeft dan de meeste landen die de dubbele injecties van Pfizer, AstraZeneca, Moderna en de enkelvoudige dosis van Janssen gebruiken. Cuba streeft ernaar om tegen september alle 2 miljoen inwoners van Havana te vaccineren en tegen het einde van het jaar in totaal ongeveer 10 miljoen mensen.

Toen duidelijk werd dat het eiland het niet alleen zou redden, kwamen hulporganisaties in de Verenigde Staten en Europa in actie. Ze lanceerden campagnes om donaties in te zamelen om spuitjes te kopen en deze naar het eiland te laten verschepen om een ​​tekort van maar liefst 25 miljoen spuiten te helpen verkleinen.

De respons in iets meer dan een maand was fenomenaal, volgens Global Health Partners, een in New York gevestigde ngo die de campagne ‘Saving Lives’ leidt. Spanje, Italië en Latijns-Amerikaanse landen zoals Argentinië en Honduras, hebben ook bijgedragen. Cubanen die in het buitenland wonen, lanceerden campagnes in steden over de hele wereld, en in Miami verzamelde een karavaan tegen het Amerikaanse embargo vorige maand ook lokale donaties.

“Ik voer al meer dan twintig jaar medische hulpcampagnes om Cuba te helpen en ik heb nog nooit zoiets gezien”, zei uitvoerend directeur Bob Schwartz. Hij zei dat de organisatie aanvankelijk op genoeg geld mikte om 3 miljoen spuiten te kopen, maar zo’n overweldigende steun kreeg – en USD 400.000 aan donaties – dat het 4 miljoen spuiten kocht en eraan werkt om nog eens 2 miljoen te kopen. Hij hoopt ze half juli in Cuba te hebben. Global Health Partners heeft een licentie van het Amerikaanse ministerie van Handel om medische benodigdheden naar Cuba te sturen.

Het is onduidelijk hoeveel spuiten Cuba heeft of nodig heeft, maar officiële staatsmedia hebben de donaties gepubliceerd die het eiland heeft ontvangen van landen als Frankrijk en Argentinië. Het eiland slaagde erin om vorig jaar door de eerste golven van de coronaviruspandemie te navigeren dankzij een strikte quarantaine en een volksgezondheidssysteem dat hoewel het de afgelopen jaren werd getroffen door ernstige tekorten, sterker is dan in veel Caribische landen. Maar een nieuwe golf nadat Cuba in november zijn grenzen heropende voor toerisme, heeft het eiland bovenaan de COVID-19-ranglijst in de regio geplaatst, wat aanleiding gaf tot oproepen aan de regering om massale vaccinaties te starten. Gezondheidsfunctionarissen begonnen vorige maand met het toedienen van de Soberana- en Abdala-vaccinaties, zelfs voordat ze waren goedgekeurd door de Cubaanse drugsautoriteit.

COVID-19-gevallen, die vorig jaar in totaal iets meer dan 12.200 bedroegen, overtroffen dit jaar tot nu toe de 149.000. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft Cuba sinds het begin van de pandemie ongeveer 162.000 gevallen en 1.118 doden geregistreerd. Het eiland bereikte dinsdag een record van 1.537 nieuwe gevallen, voordat het aantal woensdag licht daalde tot 1.403.

Cubaanse regeringsfunctionarissen werden bekritiseerd omdat ze geen vaccins kochten om de bevolking eerder te beschermen, terwijl Cuba werkte aan het ontwikkelen van zijn eigen vaccins. Het socialistische regime koos ervoor om zich te concentreren op een oplossing van eigen bodem die vermoedelijk goedkoper is en die levensreddend kan zijn, zelfs te midden van uitdagingen die worden veroorzaakt door het al lang bestaande embargo van de Verenigde Staten. Cuba’s lange traditie van vaccinproductie, een robuuste biotech-industrie en een kritische massa wetenschappers zorgden ervoor dat Cuba het eerste land in Latijns-Amerika werd dat een COVID-19-vaccin produceerde.

Het eiland heeft vijf vaccins in verschillende stadia van klinische proeven en streeft ernaar dit jaar ongeveer 100 miljoen doses te produceren voor export naar landen in Latijns-Amerika en Afrika. Het heeft zelfs de mogelijkheid om vaccins aan toeristen aan te bieden. En de productie kan de komende jaren doorgaan om in een waarschijnlijke behoefte aan boostershots te voorzien.

Maar voor nu heeft het spuitjes nodig voor zijn eigen mensen. Vaccinaties in Havana hebben de overdracht daar vertraagd, met een besmettingsgraad die daalde tot ongeveer 370 van een piek van ongeveer 800 per dag een maand geleden, volgens gegevens van de overheid. ‘’De verbetering is deels te danken aan vaccinatie-inspanningen’’, zei de directeur van de afdeling Epidemiologie van het ministerie van Volksgezondheid, Francisco Durán García, in een dagelijkse televisie-update op woensdag. “We moeten zo snel mogelijk doorgaan, zodat we kunnen zien welk effect het vaccin zal hebben, samen met preventiemaatregelen die de bevolking al kent”, zei hij.

Een groep in Miami wil dat de Cubaans-Amerikaanse gemeenschap een bijdrage levert om gezinnen op het eiland te helpen zich te laten vaccineren. ‘’De ‘Caravan for the Cuban Family and the Lifting of the Blockade of Cuba’, die sinds juli vorig jaar op de laatste zondag van elke maand tientallen supporters in auto’s en fietsen naar verschillende locaties in Miami heeft getrokken, verspreidt het nieuws over hoe mensen kunnen doneren’’, zei Carlos Lazo, een van de organisatoren. “Veel mensen in Miami hebben familie in Cuba, en ik weet zeker dat ze willen dat hun families worden beschermd tegen COVID-19; deelname aan de campagne voor spuiten is een geweldige manier om hen te helpen”, zei Lazo. Op zondag 20 juni staat een karavaan gepland, die om 09.00 uur vertrekt vanuit het Ponce de Leon Park in Coral Gables.

(Bron: https://www.miamiherald.com/)