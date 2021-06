‘Lockdown niet zaligmakend, reproductiegetal wel onder 1’

De afgelopen tweeënhalve week, waarin ons land in een lockdown verkeerde, heeft volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, niet het resultaat opgeleverd, dat de regering wilde bereiken. “Ons reproductiegetal (R), dat voor de totale lockdown nog 1.5 was, is nu 0.93, en als de R onder 1 ligt, betekent zulks dat de epidemie in ons land aan het afzwakken is”, aldus Ramadhin afgelopen donderdag in een programma Trishul Broadcasting Network.

Met betrekking tot de maatregelen die gisteren afgekondigd zijn, zullen we volgens Ramadhin de komende twee weken wel zien, dat de covid-cijfers zullen dalen. Ramadhin verklaarde dat de vrijheid die mensen voor de COVID-19-pandemie hadden, niet automatisch terugkomt. De gemeenschap zal daarbij haar bijdrage moeten leveren. “Het enige wat de regering van de gemeenschap vraagt, is zich te houden aan de MoHaNa-maatregelen, dat was al zo nog voordat het vaccin in ons land was”, zei Ramadhin. Als de samenleving nog een effectievere bijdrage wil leveren aan de oplossing, is er nu ook een vaccinatie tegen COVID-19. “Wees geen onderdeel van het probleem, maar draag een steentje bij aan de oplossing. Mensen die zich niet willen laten vaccineren tegen COVID-19, zullen verantwoordelijk blijven voor de uitbraken, die wij nog zullen zien”, stelde de bewindsman.

Ramadhin vertelde dat hij de Intensive Care Units (ICU) van het ‘s Lands Hospitaal gisteren bezocht heeft. “Het is niet leuk om mensen zo op de ICU te zien. De mensen die nog steeds niet geloven dat COVID-19 bestaat, moeten misschien een rondleiding krijgen om bewust te geraken, hoe de mensen daar aan het happen zijn naar lucht”, benadrukte Ramadhin. Hij vindt het heel jammer, maar het is de realiteit, dat mensen na anderhalf jaar nog steeds niet geloven, dat het coronavirus bestaat en niet geloven dat het COVID-19-vaccin tegen het virus zal werken. “Als minister van Volksgezondheid is het niet makkelijk om met al deze zaken om te gaan, er wordt getracht een balans te vinden en ook rekening te houden met de gevoelens en meningen van eenieder”, zei Ramadhin.

Tot nu toe hebben 161.829 mensen zich laten vaccineren en dat is volgens de bewindsman, ongeveer 25 procent van de bevolking. Van de gevaccineerde personen, is slechts 5,5 procent volledig gevaccineerd. Ramadhin verklaarde dat in bepaalde landen, de vaccinatie al een gewenst effect heeft. “In Amerika zitten ze al op 46 tot 50 procent gevaccineerden, waarbij het aantal patiënten en doden in de ziekenhuizen nu al afneemt. Als het vaccinatietempo blijft toenemen, zullen wij ook een afname krijgen van de stijgingen en sterfgevallen”, aldus Ramadhin.