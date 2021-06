‘Regering had blamage kunnen voorkomen door eerlijk te zijn’

Stephen Tsang (NPD) heeft gisteren bij de behandeling van het herstelplan en de begroting 2021 aangegeven, dat het de afgelopen periode, ‘’onaangename verassingen heeft geregend voor het volk’’. Hij noemde daarbij het loslaten van de wisselkoers en de douanekoers, de verhoogde EBS-tarieven en de reactie van de schuldeisers. Tsang zei dat het bericht van de schuldeisers een blamage was die voorkomen had kunnen worden als de regering eerlijk was geweest. “Eigenlijk moest het geen verrassing zijn voor de regering, want dachten ze nu echt dat ze genoegen zouden nemen met 70 procent minder vanwege medelijden. Ik hoop niet dat dit een advies is van Lazard voor de onderhandeling, want ik zou mijn geld terugvragen”, zei Tsang. De minister van Buitenlandse Zaken, zei eerder dat de schuldeisers teleurgesteld zijn. Tsang stelde dat het bericht een schade is voor het imago van Suriname.

Tsang haalde aan dat de president had meegedeeld, dat mensen jaloers zouden worden, omdat ze niet zouden weten van waar het geld vandaan zou komen. “Ik weet niet of de schuldeisers jaloers zijn geworden, maar ik denk dat ze wel goed doorhebben dat er geld is. Ze hebben een strakke brief gestuurd en ik weet niet wat de president uit de brief heeft begrepen, maar er staat letterlijk in de brief, dat de keus van de regering ver valt buiten de grenzen van onderhandelingen in goed vertrouwen. Dit zijn woorden die aangeven, dat de regering heeft getracht om ze te misleiden. Dit is wat de voorgaande sprekers hebben aangehaald als imagoschade en dan mag de minister het ontkennen, maar het is een schande”, stelde Tsang.

Hij gaf aan blij te zijn dat ondanks de misleiding, de schuldeisers openstaan voor verdere onderhandelingen. “Wanneer is nog de vraag, maar deze blamage had voorkomen kunnen worden als deze regering gewoon eerlijk was geweest”, zei Tsang. Hij ziet als groot probleem het feit dat vooral het herstelplan en de begrotingen die nu behandeld worden als belangrijk uitgangspunt hebben dat er een schuldherstructurering komt in juni. “Dat wil zeggen dat het herstelplan en de begrotingen afhankelijk zijn van deze onderhandelingen. De begroting is berekend met een koers van SRD 14 en 14,30. De koers is nu SRD 20. Er is geen rekening gehouden met de inflatie en de hercalculatie van de begrotingen”, zei Tsang.

De parlementariër deelde mee dat het herstelplan zich meer focust op het financieel-economische en in mindere mate op sociaal beleid. Het plan is volgens hem doorspekt met onwaarheden en tegenstellingen. Zo is het volgens hem niet duidelijk hoeveel mensen de vorige regering in dienst heeft genomen en dat de president elke keer een ander bedrag opnoemt voor wat betreft de schuld dat op het hoofd van elke burger ligt. Volgens Tsang is het gemakkelijk om cijfers in de ether te gooien, maar die cijfers moeten wel onderbouwd zijn.

door Priscilla Kia