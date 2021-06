WHO maakt zich ernstige zorgen over nieuwe variant Lambda

Vooral in Zuid-Amerika manifest

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) wenst een waarschuwingssignaal uit te brengen over de nieuwe COVID-19 variant “Lambda”. Destijds heette die C.37 of “Andes-variant”. Op 15 juni 2021 verklaarde de WHO, dat het bestaan van deze nieuwe versie van het virus als “van groot belang” moet worden beschouwd, een categorie waarin zes andere mutaties van Sars-CoV-2 zijn gevonden en dat hun overdracht door wetenschappers goed moeten worden onderzocht, om de impact ervan te kunnen analyseren. Volgens GISAID, de website die wereldwijd gegevens verzamelt over coronavirussen en griep, werd deze variant voor het eerst ontdekt in augustus 2020 in Peru, en is vanaf 15 juni aanwezig in minstens 29 landen over de hele wereld, met een grote vertegenwoordiging in Zuid-Amerika.

Aanwezigheid in Zuid-Amerika

Volgens het laatste WHO-rapport wordt lambda geassocieerd met “aanzienlijke snelheden in gemeenschapsoverdracht in verschillende landen”, waaronder Peru, Chili, Argentinië en Ecuador. In deze landen zijn de hoge besmettingspercentages niet afgenomen en staan ​​ziekenhuizen nog steeds op instorten. Na monitoring concludeerde de WHO, dat deze variant een aantal mutaties in zich draagt ​​die “fenotypische implicaties” kunnen hebben, zoals een mogelijke verhoogde overdraagbaarheid” of “resistentie tegen neutraliserende antilichamen”.

Deze situatie baart Latijns-Amerikaanse wetenschappers zorgen, omdat de regio te maken heeft met ernstige problemen bij het beheersen van de Covid-pandemie, waarbij al meer dan 1 miljoen doden zijn gevallen. Overvolle ziekenhuizen, samen met een vertraging in het vaccinatieproces in veel landen, hebben het bijzonder moeilijk gemaakt om COVID- 19 in te dammen.

Overdraagbaarheid en symptomen

De arts in moleculaire microbiologie en coördinator van het Peruvian Microbial Genomics Laboratory, Pablo Tsukayama, zit achter het onderzoek dat de nieuwe stam van SARS-CoV-2 identificeerde. In een interview met BBC News Mundo (de Spaanse nieuwsdienst van BBC) zei hij, dat er nog veel problemen moeten worden opgelost met betrekking tot lambda, omdat deze variant een grotere overdraagbaarheid vertoont. “En het simpele feit dat het veel overdraagbaarder is, merk je op in de stijging van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen”, voegde hij eraan toe.

Tsukayama legt ook uit, dat we hebben gemerkt dat Zuid-Amerika het de laatste tijd erg slecht doet. En dat komt deels door de Braziliaans of P.1variant en nu door de lambda. Over de symptomen van deze nieuwe variant zegt Tsukayama, dat er geen grote veranderingen zijn gemeld ten opzichte van de reeds bekende, maar dat er op basis van enkele anekdotische rapporten van artsen een hogere frequentie van darmproblemen kan optreden.

Vaccins

Wat betreft vaccins zegt Tsukayama, dat er nog steeds geen concrete informatie is over de vraag of de inenting aan effectiviteit tegen deze mutatie verliest. De WHO waarschuwde, dat er meer onderzoek nodig is naar deze nieuwe variant, om de aanhoudende effectiviteit van vaccins te valideren. Het internationale orgaan voegt eraan toe, dat er op dit moment “beperkt bewijs” is over de impact van lambda. Hij zegt ook, dat het dringend nodig is meer studies uit te voeren, die kunnen helpen om het bereik ervan beter te begrijpen, om formules te vinden die de verspreiding ervan kunnen helpen beheersen.