Binnenkort nieuwe locatie voor lockdown overtreders

Lockdown overtreders zullen binnenkort niet meer worden gebracht naar het Politie Opleidings Centrum (POC). Volgens overheidsbronnen, zal het André Kamperveen Stadion gebruikt worden als opvanglocatie. In het POC zullen, zoals nu ook het geval is, personen zich kunnen laten vaccineren tegen COVID-19. Het Korps Brandweer Suriname (KBS) heeft in dat kader de afgelopen week het stadion een opknapbeurt gegeven.

Het stadion dat onder andere werd gebruikt voor het afwerken van internationale wedstrijden, voldoet al enige tijd niet meer aan de FIFA-voorwaarden. De president heeft beloofd dat een schenking vanuit India, onder andere gebruikt zal worden om herstelwerkzaamheden aan het stadion te verrichten.

De politie zou sinds de invoering van de total lockdown, met name overdag niet streng hebben opgetreden tegen lockdown overtreders. Volgens de politieleiding zou dit te maken hebben gehad met de grootscheepse vaccinatiecampagnes die werden georganiseerd. Echter werden op enkele strategische posten wel verkeerscontroles gehouden. Tijdens deze controles zouden enkele bestuurders zonder rijbewijs en autobescheiden door de mand zijn gevallen.