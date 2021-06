President Chandrikapersad Santokhi, zei gisteren tijdens zijn toespraak in het parlement, dat personen die behoren tot de essentiële diensten, zich moeten laten vaccineren. De president stelde dat vaccinatie geen verplichting is, maar zei een beroep te zullen doen op deze groepen. Volgens de president zijn de essentiële diensten vaker in contact met de gemeenschap en heeft onderzoek uitgewezen, dat zij daardoor gemakkelijker en in groten getale besmet kunnen raken, hetgeen zorgt voor stagnatie van het werk.

Eerder zou het staathoofd hebben gezegd dat ruim 120 politiemannen positief zouden zijn getest op het virus. Gisteren zei hij nadere informatie te hebben ontvangen en daaruit blijkt dat dit aantal veel groter is. “Meer dan 120 man is positief getest en 400 zit momenteel in isolatie”, aldus de president. Ook van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) zou de president een schrijven hebben ontvangen dat een aantal mensen in isolatie is geplaatst.

De minister van Defensie Krishna Mathoera, zou eerder ook al hebben aangeven, dat een aantal van haar manschappen positief bleek te zijn. Volgens haar is dit geen goede ontwikkeling, omdat momenteel alle krachten nodig zijn in de strijd tegen COVID-19. Ook binnen de zorg is het aantal besmettingen hoog.

Volgens de president moet elke burger zijn verantwoordelijkheid nemen en vooral zichzelf beschermen. Op grond hiervan is het tijd dat deze groep zich laat vaccineren. Volgens de president krijgt deze groep voorkeur indien zij een van de vaccinatieplekken bezoekt.