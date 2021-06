De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, zei gisteren in het radioprogramma ABC Actueel, dat hij vanwege de enorme drukte de afgelopen dagen bij de supermarkten, het voorstel zal doen om wederom het lettersysteem te handhaven, dat inhoudt dat mensen op basis van de eerste letter van hun familienaam (alfabetische volgorde), boodschappen doen. De bewindsman hoopt, dat de drukte hierdoor afneemt. Amoksi zei ook, dat er andere maatregelen zijn getroffen om burgers gedurende deze periode te begeleiden. Zo patrouilleert de politie op verschillende drukke punten, om ervoor te zorgen dat de maatregelen in acht genomen worden. Ook moeten mensen zoveel als mogelijk in hun eigen buurt inkopen doen.

De voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), Raymond Hasnoe, zegt tegenover de krant, dat het lettersysteem op dit moment misschien de juiste oplossing is voor de enorme drukte. ‘’Het kan een goede werking hebben, met name minder mensen tegelijk op straat”, zegt Hasnoe. Volgens hem kan het lettersysteem de druk die er nu op de supermarkten is, doen afnemen. De overheid moet volgens Hasnoe niet alleen het lettersysteem implementeren, maar ook de openingstijden van de supermarkten verruimen. ‘’Hoe langer open, hoe meer tijd men heeft om inkopen te doen. Op deze manier zullen supermarkten minder druk zijn. Vooral de mensen die langer werken, bied je de gelegenheid om toch nog boodschappen te kunnen doen.” Tot slot doet Hasnoe een beroep op de samenleving, om niet te hamsteren. ‘’Er is genoeg, ondernemers produceren juist het dubbele zodat de voorraad gegarandeerd blijft. Er is geen crisis met voeding. Alles is er volop, alleen op sommige plaatsen duurder, maar dat komt dan door de koers”, aldus Hasnoe.

door Orsilia Dinge