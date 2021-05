De advocaat van enkele verdachten ingesloten in het cellenhuis van politiebureau Nieuwe Haven, Maureen Nibte, zei aan een lokaal medium, dat de situatie aldaar zeer ernstig is. Volgens haar zijn 53 arrestanten reeds positief getest op corona. Echter zijn ze nog niet in quarantaine geplaatst en ontberen ze goede medische zorg.

Nibte zei via het Openbaar Ministerie voorlopige opschorting van de hechtenis geëist te hebben. Dit totdat er een oplossingsmodel is bedacht om deze arrestanten onder te brengen. Vorige week zou er onder de arrestanten een opstand zijn uitgebroken, omdat volgens hen goede medische voorzieningen ontbreken, ook wilden ze niet geswabt worden. Volgens familie van de arrestanten had de weigering te maken met het uitblijven van voorzieningen. Nadat de rust teruggekeerd, stemden de arrestanten alsnog toe zich te laten swabben.

Volgens Nibte is de situatie in de cellenhuizen onhygiënisch en is er niet voldoende ventilatie. “Er is een grote groep mannen ondergebracht in een kleine ruimte. Als één persoon besmet is, is de kans op verdere besmetting groot. Bovendien worden de mensen niet geswabt alvorens ze worden ingesloten, dus je weet niet wie de drager van het virus is”, zei Nibte. Zij gaf aan zich te ergeren aan uitspraken die worden gedaan als zou het gaan om moordenaars, rovers en verkrachters. Volgens Nibte gaat het om mensen die in voorlopige hechtenis zijn genomen en die nog voor de rechter moeten verschijnen. “Er zijn tal van mensen ingesloten alleen in het belang van het onderzoek, maar dat maakt ze niet tot schuldigen. Het ligt aan het Openbaar Ministerie om te bewijzen als ze daadwerkelijk schuldig zijn bevonden. Mensen van wie er reeds een vonnis is opgenomen in de strafinrichting van Boma en Duisburglaan”, aldus de advocaat.

Nibte geeft aan het gevoel te hebben dat het besmettingsrisico niet serieus wordt genomen, omdat de besmette personen van de ene naar de andere locatie worden overgebracht. Volgens haar is er geen onderlinge overeenstemming voor het onderbrengen van de besmette arrestanten. “De mensen zijn al ziek en dan worden ze gebracht van Houttuin, naar Flora, naar Keizerstraat om ze vervolgens terug te brengen naar Nieuwe Haven”, aldus Nibte. Ze zegt via de media vernomen te hebben dat de leiding van het Korps Politie Suriname, momenteel bezig is gesprekken te voeren met de leiding van de inrichtingen om de arrestanten voorlopig daar onder te brengen. Echter is dit haar nog niet schriftelijk meegedeeld.

De advocaat zou van de familie van de arrestanten vernomen hebben dat ook het meenemen van vuile kleren momenteel is stopgezet en dat er voorlopig alleen schone kleren mogen worden gebracht. “Dit verergerd de situatie alleen maar, omdat de ruimte zo klein is dat je geen kleren kunt wassen en hangen om te drogen. Ik snap wel dat men de familie wil beschermen, maar bindt de kleren in een zwarte zak en ontsmet. De arrestanten kunnen niet met de vuile kleren blijven”, aldus Nibte.