Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft gisteravond tijdens de Zoom Reguliere persconferentie verklaard, dat zodra de nieuwe batches COVID-19-vaccins binnen zijn, de eerste prikken gelijk uitgevoerd zullen worden. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) vertelde ook, dat naast Nederland en China, de regering ook gesprekken voert met Rusland voor het Spoetnik V-vaccin, met Cuba voor het Soberana 02-vaccin en de Verenigde Staten voor een toelevering van vaccins. Ramadhin verduidelijkte dat de Sinovac- en Sinopharm vaccin niet hetzelfde zijn. Hij haalde daarbij aan, dat wij het Sinopharm-vaccin uit China zullen krijgen, dat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is goedgekeurd. “Wij kunnen meer vaccins verwachten. Ook zal Mexico twee beademingsapparaten aan ons beschikbaar stellen, die zij naar Suriname met hun eigen vliegtuig zullen vervoeren”, aldus Ramdin.

Ramadhin verklaarde, dat de ministeries van Defensie, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken van Suriname in overleg zijn met de Chinese ambassadeur en de Chinese regering, en er met betrekking tot de logistiek momenteel voorbereidingen getroffen worden om de vaccins zo snel als mogelijk binnen te krijgen. Ramadhin garandeerde, dat de gemeenschap hierover nog verder geïnformeerd zal worden.

Vervolgens vertelde minister Ramadhin, dat er door de technische adviescommissie en de vaccinatiecommissie een terugkoppeling is, waarbij er gemeld werd, dat het tweede vaccin nu uitgesteld kan worden tot twaalf weken. Volgens de minister hebben mensen die al voorzien zijn van hun eerste prik hebben gehad, feitelijk al een gedeeltelijke bescherming genieten, en het volgens hem dus goed is, dat er gekozen is om de tweede prik uit te stellen naar twaalf weken. “Dit heeft wel in overleg met de technici en de medische deskundigen plaatsgevonden. Zodoende kunnen er vaccins voor de eerste prikken vrijgehouden worden”, zei Ramadhin.

“Volgens de internationale protocollen is het zo, dat als mensen binnen 14 dagen na de toediening van het COVID-19-vaccin zijn te komen overlijden, het aangemeld dient te worden bij een onafhankelijk deskundig team”. Het onafhankelijk deskundig team verricht onderzoekingen naar de mogelijke relatie tussen het vaccin en het overlijden. Volgens Ramadhin hebben infectiologen en het onafhankelijk deskundig team gesteld, dat geen enkel van de gerelateerde gevallen in ons land gerelateerd is aan het gebruik van het vaccin.