De covid-situatie in Suriname dreigt momenteel compleet uit de hand te lopen. De situatie is zo ernstig, dat ziekenhuizen alleen aan spoedgevallen zorg kunnen verlenen. Voor het land is er code paars afgekondigd en voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen code zwart. De publieke gezondheidszorgarts Ruben del Prado, zegt: “De COVID-19-vaccins zijn de belangrijkste ondersteuning van de MoHanA-regels.” De Surinaamse overheid heeft aan een aantal landen gevraagd, Suriname bij te staan in zijn strijd tegen COVID-19. Nederland heeft reeds hulp toegezegd. Volkgezondheidsminister Amar Ramadhin, maakte bekend dat in de loop van deze week, Suriname ondersteunend medisch personeel, medische hulpmiddelen en zuurstof van Nederland zal ontvangen.

Del Prado: “Eerst zien, dan geloven,’ is mijn motto. Nu hard is bevestigd dat deze toegezegde hulp echt komt, zal dat zeker de zo nodige ondersteuning aan de zorg geven.” Del Prado zegt dat hij verheugd is dat Nederland officieel vaccinatiehulp heeft toegezegd. “Een groot aantal mensen kan hierdoor hun eerste of tweede prik ontvangen. Daarnaast heeft Suriname ook nog wat betaalde vaccins tegoed.” Heel binnenkort zullen er volgens Del Prado, voldoende vaccins beschikbaar zijn zodat op grotere schaal gevaccineerd kan worden tegen COVID-19.

Volgens Del Prado is het van belang dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Wie gevaccineerd is, maakt antistoffen aan tegen COVID-19. Een gezond immuunsysteem is daarvoor essentieel. “Ik spoor mensen daarom aan om hun immuunsysteem met beproefde, veilige middelen en op de bekende manieren, zoals gezond eten, lichaamsbeweging en chronische ziekten onder controle te houden, te boosteren en ready te maken voor het geval je toch besmet raakt. Vaccins werken namelijk niet wanneer jouw eigen immuunsysteem zwak is.” Del Prado zegt dat vaccineren niet wil zeggen, dat het immuunsysteem uitgeschakeld wordt. “Integendeel is een gezond immuunsysteem essentieel voor het covid-vaccin om effectief te kunnen werken.” Del Prado de samenleving op, in het bijzonder mensen die werken in de gezondheidszorg, alsook degenen die – om welke reden dan ook – bang zijn voor het vaccin, om zich te laten informeren door betrouwbare bronnen en ook zelf naar de waarheid op zoek te gaan, en zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

door Orsilia Dinge