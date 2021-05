In de stad Divinópolis (MG), 120 km van Belo Horizonte, werd er de afgelopen week gemeld dat 17 mannen zich voor probeerden te doen als zwangere vrouwen. Het doel van deze figuren was om de vaccinatierij over te slaan. De politie van Rio de Janeiro had eerder twee verdachten gearresteerd voor het verkopen van valse COVID-19-vaccinatiecertificaten van comorbiditeit (verschijnsel dat een patiënt tegelijkertijd twee of meer ziekten heeft, waarbij een relatie bestaat tussen de verschillende aandoeningen) dat een voor Real 20 met een tegenwaarde van USD 3,83. Dit delict werd als fraude aangemerkt bij het politiebureau voor Defraudação (DDEF).

De frauduleuze handeling werd ontdekt, nadat er door de gemeentelijke gezondheidsdienst vastgesteld was dat mensen door middel van hun rapportage “twijfelachtige” comorbiditeiten hadden afgeleverd, om zich te laten vaccineren. “We realiseerden ons, dat hoe meer de leeftijd daalde, hoe groter het aantal comorbiditeiten aanwezig was”, zei de gemeentelijke gezondheidsdienst. Vervolgens meldde een woordvoerder, dat deze kwestie geobserveerd werd, nadat er enkele meldingen binnen kwamen met betrekking tot de groep “zwangere” vrouwen. “Nadat de misleiding geconstateerd was, werd de federale politie en het openbaar ministerie op de hoogte gesteld”, aldus de gemeentelijke gezondheidsdienst.

De arrestatie van de twee verdachten, vond plaats in een kliniek in de wijk Pilares, in de noordelijke zone van de stad Rio. Een arts en de eigenaar van het etablissement werden gearresteerd. In het document van de dokter werd gesteld, dat een patiënt één van de ziekten had die door het ministerie van Volksgezondheid werd aangegeven en die prioriteit moest krijgen in de vaccinatiecampagnes van het land. De zaak wordt momenteel verder onderzocht.