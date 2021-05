Het ministerie van Openbare Werken (OW), is gisteren tijdens een persconferentie ingegaan op het landelijke waters-noodprobleem. Sukarnii Sallons-Mitro, hoofd van de Meteorologische Dienst Suriname, gaf een presentatie over het weer en klimaat van Suriname en deelde mee, dat het momenteel de grote regentijd is, die duurt van midden april tot midden augustus. Volgens Sallons-Mitro is het kustgebied nu natter dan normaal. Eergisteren hebben vijf stations een totaal van groter of gelijk aan 100 mm neerslag gemeten. Dat betekent 100 liter water per vierkante meter.

Voor de komende dagen mag de samenleving nog meer neerslag verwachten met wat tussenpozen. Er kan op sommige plaatsen sprake zijn van zware onweersbuien. In de nacht kan er vanwege de vochtigheid, mistvorming zijn in de bosrijke gebieden. In de komende twee weken is er aldus Salllons-Mitro, nog steeds een grote kans op overstroming en neerslag voorkomens van groter of gelijk aan 100mm. “Deze risico’s gaan komen, omdat we al drie maanden lang meer neerslag hebben ervaren. Dat betekent dat de grond al verzadigd is en in zekere mate geen water meer kan verwerken. Dan zal er afgevoerd moeten worden en naar andere methoden gezocht worden”, zei Sallons-Mitro. Ten aanzien van de rest van mei, juni en juli, mogen we ook meer neerslag verwachten.

Satish Mohan, onderdirecteur Natte Civiel-technische Werken bij het ministerie van OW, zei dat vanaf het weekend van 23-25 april, veel gebieden onder water zijn gelopen. Vanaf toen is vanuit de samenleving, ook de vraag ontstaan om gebieden te ontdoen van water. Mohan deelde mee, dat de coördinatie via de districtscommissarissen liep en dat er reeds noodzakelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd om de wateroverlast te verminderen. De oorzaak van de watersnood is volgens Mohan veel neerslag, maar ook een grote achterstand in het onderhoud van kanalen landelijk. Sommige pompgemalen en sluizen hebben daarnaast ook niet altijd optimaal gefunctioneerd.

Desondanks worden er in diverse gebieden werkzaamheden uitgevoerd en worden sluizen en gemalen ingezet voor de afvoer van water.

OW-minister Riad Nurmohamed, zei bij de beantwoording van vragen, dat het ministerie van OW niet eerder kon begonnen met het ophalen van kanalen, goten en het herstellen van pompgemalen en sluizen, omdat er een financiële crisis is. Nu is het ministerie bezig om met de weinige middelen die er zijn, de werkzaamheden te verrichten. Nurmohamed benadrukte dat problemen die jaren zijn opgestapeld, niet in één keer opgelost kunnen worden. Constructief worden kanalen opgehaald zodat het water vrijer kan stromen, maar in sommige gevallen zijn er barrières en kan het water niet stromen. Ten aanzien van de pompgemalen zei de minister, dat er niet geloosd kan worden als er springvloed is.

De minister zei dat het ministerie projecten inzet en dat het niet zo mag zijn dat aannemers bijvoorbeeld een stukje graven en een stukje laten, omdat de machines met dure belastinggelden worden ingezet. Burgers mogen dan ook melding maken hiervan. Volgens Nurmohamed is het de bedoeling dat alles nu wordt gedaan, omdat het niet zo mag zijn dat de machines na een maand weer ingezet moeten worden.

Nurmohamed gaf aan dat er gebieden zijn die laaggelegen zijn en ook dicht bij de zee liggen. Voor die gebieden zijn sluizen en pompgemalen de gemakkelijkste manier om water versneld af te voeren uit het gebied. Volgens de minister, moet er meer geïnvesteerd worden in dat soort systemen. Ten aanzien van de gebieden die structureel onder water lopen, zei de minister dat het meestal gaat om particuliere of overheidsverkavelingsprojecten die niet goed zijn uitgevoerd. ‘’De enige oplossing voor deze gebieden is om het water uit het gebied te pompen’’, zei de minister. De gebieden met een structureel probleem, zullen binnenkort ook een oplossing kunnen verwachten. De minister zei, dat er reeds is ingegrepen bij projecten die nog niet eens overgedragen zijn.

De minister haalde aan dat diverse verkavelingsprojecten om deze redenen zijn stopgezet. Er moet volgens hem een goed afwateringsplan zijn. Er moet tevens ook goed nagedacht worden in welke gebieden grond wordt uitgegeven. Bij nieuwe aanvragen wordt het een voorwaarde dat niet alleen wegen, maar ook kanalen opgenomen moten worden in het project. Ook het bouwbeleid zal serieus aangepakt worden. “Want je kunt geen grond uitgeven in zwampgebied, anders moet je het eerst bouwrijp maken.” Er zijn plannen om te investeren in ontwatering door meer kanalen, sluizen en pompgemalen aan te leggen. “Ontwatering is een dure grap. Als het systeem er eenmaal is, moet je voor de rest van je leven het systeem onderhouden”, aldus Nurmohamed.

Priscilla Kia