Leden van de afdeling Narcotica Brigade pleegden op zondag 16 mei na uitgewerkte informatie, een inval in een woning aan de Cornelis Prinsstraat, waar Mohamed J. (47) werd aangehouden. De rechercheurs troffen dertig marihuanaplantjes in grote bloempotten en een vuistvuurwapen van het merk Glock. De plantjes en het vuistvuurwapen zijn in beslag genomen. Mohamed verklaarde de drug voor medicinale doeleinden te gebruiken. Na overleg met Openbaar Ministerie is Mohamed in verzekering gesteld.