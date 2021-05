De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), zal volgens de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, vanaf vandaag wederom worden gebruikt als noodopvang voor personen die met COVID-19 besmet zijn. De minister zegt dat dit besluit is genomen op basis van de overvolle ziekenhuizen. ‘’Het is een alarmerende situatie in de ziekenhuizen, waarbij patiënten op de gang moeten wachten om een bed te bemachtigen’’, aldus de minister. Hij geeft aan dat op grond hiervan er gekozen is om gebruik te maken van het internationale noodprotocol, dat inhoudt dat op een bepaald moment er een keuze gemaakt moet worden wie in aanmerking komt voor noodzakelijke behandeling.

De druk die er momenteel heerst op de ziekenhuizen, moet volgens de minister, weggehaald worden. Vanaf vandaag, kan men alleen voor spoed en semi-spoedgevallen terecht bij de ziekenhuizen. Volgens Ramadin, is er reeds gesproken met de huisartsen en zijn ze ervan op de hoogte dat alleen spoedgevallen moeten worden verwezen.

Volgens de minister, hebben de ziekenhuizen momenteel ook te kampen met een tekort aan zuurstof. Dit omdat er een constante toeloop is van personen die aan de beademing moeten worden geplaatst.

Er zijn ook mensen aan de beademing geplaatst bij de verschillende checkpoints. Zo gauw er bedden vrijkomen in de ziekenhuizen, worden zij overgeplaatst.

Een ander probleem waarmee de zorg momenteel te kampen heeft, is volgens de minister het tekort aan vaccinaties. Hij geeft aan dat momenteel opdracht is gegeven om een bepaald aantal mensen te vaccineren per dag. De bewindsman verwacht op korte termijn grote doses vaccins, waarna kan worden overgegaan tot het vaccineren per wijk. Uit rapportages is gebleken dat dat covid-besmette personen hun woning verlaten. De minister doet een dringend beroep op besmette personen om zich te houden aan de covid-protocollen en in het belang van de volksgezondheid, thuis te blijven. ‘’ We zijn nu op een punt dat iedere burger zijn verantwoordelijkheid moet kennen’’, aldus de minister.