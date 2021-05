President Chandrikapersad Santokhi riep gisteren tijdens een regeringspersconferentie, de samenleving op haar kritiek om te zetten in werkbare voorstellen en zich niet te laten ophitsen door personen die voor eigen gewin bezig zijn. Tijdens de persconferentie hebben het Kabinet van de President en de Vicepresident alsmede de zeventien ministeries, in hoofdlijnen verslag gedaan van het beleid dat gevoerd is gedurende de tien maanden dat de regering aanzit. Santokhi zei dat tijdens de verkiezingscampagne, er beloften zijn gedaan die zorgden voor hoge verwachtingen bij de bevolking. De president zei, dat de beloften zijn gedaan op basis van de informatie die zij hadden.

De president stelde dat bekend was dat het land in een diepe crisis zat, maar pas toen zij aantraden, kwamen zij erachter hoe groot de ravage en crisis werkelijk was. De president zei kennisgenomen te hebben van de recente kritiek vanuit de samenleving en stelde, dat in de afgelopen tien maanden, verwachting en realiteit, niet bij iedereen in balans zijn geweest. “We weten dat er politieke steekspelletjes worden gespeeld, maar we zien ook de terechte kritieken en teleurstelling.

Waar fouten worden gemakt moeten die gecorrigeerd worden. Ik zag een kreet ‘no set neks moro’, wel if a no seti, dan o pori gi un ala en if o seti dan a seti gi un ala. Dus we laten onze agenda niet door negativiteit bepalen”, zei Santokhi. Er wordt, aldus de president, geroepen dat men niets wil van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hij vraagt zich af hoe de problemen in het land dan wel opgelost kunnen worden. Mensen moeten volgens de president, eerst begrijpen wat IMF is alvorens allerlei dingen te roepen. “Kritiek mag, maar niet scanderen en lawaai maken. Je bereikt niets met de kreten. Welke bijdrage heb je dan geleverd aan de opbouw van het land, terwijl het volk massaal gezorgd heeft voor het redden van het land. Geef ons ruimte om te regeren”, stelde de president. Aan politieke partijen die de situatie ensceneren, zei Santokhi om te wachten tot 25 mei 2025. “Je hebt je kans gehad en je hebt het verpest. Laat anderen die het beter doen, het land ontwikkelen en niet komen met negativiteit. Oen na afusensi ie ne broko unu.” De president benadrukte dat niemand komt aan het recht van de mensen om te betogen, maar hij wees daarbij ook op het gevaar dat er nu heerst voor de volksgezondheid. Hij vroeg zich af waar de verantwoordelijkheid van de burgers en organisaties zijn om mee te helpen in de strijd tegen COVID-19. ‘’Het zal mij niet verbazen als met dit gedrag de derde golf nog ernstiger wordt en er misschien nog een vierde golf komt.’’ De president riep het volk op zich ook te laten vaccineren en merkte op dat hij tegen het eind van dit jaar, hij wil dat 75 procent van de bevolking gevaccineerd is, zodat beleid ontwikkeld kan worden en bepaalde zaken weer normaal kunnen plaatsvinden.

door Priscilla Kia