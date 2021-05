Elias heeft alle vertrouwen in Jagesar

De voormalige CEO van Staatsolie, Rudolf Elias, heeft gisteren tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), de leiding van het staatsbedrijf officieel overgedragen aan Annand Jagesar, die sinds november vorig jaar waarneemt in deze functie. Elias laat een Staatsolie achter dat sterker en groter is dan ooit. ‘Met vertrouwen in zijn kunnen, staat Staatsolie achter zijn nieuwe algemeen directeur Annand Jagesar en rekenen wij erop, dat wij samen de ontwikkelingskansen die deze vondsten voor Staatsolie én Suriname met zich meebrengen, maximaal benutten’, aldus Staatsolie in een perscommuniqué.

Elias die per 1 juni 2021 met pensioen gaat, heeft tijdens de vergadering gesteld, er vertrouwen in te hebben dat de nieuwe directeur, Suriname samen met Staatsolie naar een prachtige toekomst zal leiden. Elias zei dit naar aanleiding van de drie grote offshore-olie-ontdekkingen in Blok 58 en een koolwaterstoffenvondst in Blok 52 die in 2020 werd ontdekt. De vondsten in Blok 58, door de partners Total en Apache, zijn: Maka Central-1 (januari), Sapakara West1 (april) en Kwaskwasi-1 (juli). In januari 2021 kwam de Keskesi East-1 put nog erbij. ‘In december 2020 kondigden onze partners Petronas en ExxonMobil een koolwaterstofontdekking aan na de succesvolle boring van de put Sloanea-1 in Blok 52. In november 2020 werd een biedronde voor acht blokken in het ‘shallow offshore’ gelanceerd. Dit gebied ligt tussen de nearshore en diepe offshore. De ronde is afgesloten op 30 april 2021. Voor drie van de blokken zijn er tien aanbiedingen ontvangen’, maakte Staatsolie onlangs bekend. Staatsolie zal de biedingen evalueren en het streven is om in de tweede helft van 2021 over te gaan tot het sluiten van minimaal één productiedelingsovereenkomst.

Olieproductie

Het jaarlijkse productiedoel van 6 miljoen vaten Saramacca Crude is in 2020 behaald.

Om dit doel elk jaar te halen, ondanks natuurlijke uitputting van onze olievelden, worden beproefde alternatieve productiemethoden zoals Enhanced Oil Recovery (EOR) en Improved Oil Recovery (IOR) toegepast. De uitdagende omstandigheden in 2020 zorgden ervoor dat deze methoden niet in die mate konden worden toegepast zoals oorspronkelijk gepland. Echter, de voorbereidingen zijn voortgezet om EOR-/IOR-initiatieven op te voeren zodra de omstandigheden dit toelaten. De bewezen reserves in het Tambaredjo-, Calcutta- en Tambaredjo-Noordwestveld bedragen per 31 december 2020 in totaal 89,4 miljoen barrels. Het 3D seismische datavergaringsproject in het CalcuttaNoord- en Tambaredjo-Noordwest-Noordveld werd voltooid.

De economische gevolgen van de pandemie hebben invloed gehad op het investeringsbudget voor het boorprogramma: van USD 75 miljoen in 2019 naar USD 21 miljoen in 2020. In het afgelopen jaar zijn er 21 van de 95 geplande nieuwe putten geboord. Er zijn grote inspanningen gepleegd om de kosten zo laag mogelijk te houden. Onze gemiddelde productiekosten van USD 8,32 per vat behoren tot de laagste in de sector. In 2020 zijn vijf horizontaal geboorde productieputten opgestart. Dit resulteerde in 2 miljoen vaten aan nieuwe reserves en een productie van 300-500 vaten olie per dag. In 2021 zijn twaalf nieuwe horizontaal geboorde putten in de planning.

Raffinage en afzet

De grote onderhoudsbeurt (Turn Around, TA) van de raffinaderij is na voorbereiding van twee jaren in 2020 uitgevoerd. Hiervoor moest de raffinaderij uit bedrijf worden gehaald. Kort na de start in februari 2020, kregen wij te maken met de covid-pandemie. Het grootste effect van de pandemie op de TA, was het vroegtijdig vertrek van externe ingehuurde specialisten. ‘Wij speelden goed in op de situatie en namen de activiteiten volledig over van de buitenlandse hoofdaannemer. Het laatste deel van de TA is uitgevoerd met eigen personeel en met lokale aannemers onder onze supervisie. De TA duurde zeventig dagen waarna de raffinaderij veilig en succesvol werd herstart. Na de grote onderhoudsbeurt is de bedrijfszekerheid van de raffinaderij, die een verwerkingscapaciteit van 15.000 vaten ruwe olie per dag heeft, voor de komende vier jaren gegarandeerd’, aldus Staatsolie. In 2020 was de raffinaderij 90 procent van het aantal bedrijfsdagen (exclusief de TA-dagen) beschikbaar (79% in 2019). Er werden 2,6 miljoen vaten hoogwaardige diesel en gasoline geproduceerd (2,77 miljoen vaten in 2019). De raffinaderij wordt nu overwegend door Surinamers gedraaid. Van de in 2020 verhandelde 6 miljoen vaten geraffineerde producten (diesel, gasoline, stookolie en bitumen) is 43 procent geëxporteerd. Ons dochterbedrijf GOw2 Energy Suriname N.V., brengt de door ons geproduceerde hoogwaardige diesel en gasoline op de lokale consumentenmarkt. GOw2 behield een marktaandeel van 31 procent en verkocht 0,9 miljoen vaten diesel en gasoline. Smeermiddelen van het merk Total behoren ook tot het assortiment van GOw2, waardoor zij aan klanten hoogwaardige brandstoffen én smeermiddelen via één bron kan aanbieden. Via een promotiecampagne die in het vierde kwartaal van 2020 is opgestart, streeft GOw2 ernaar om zijn aandeel op de smeermiddelenmarkt significant te vergroten.

Energie

In 2019 kreeg Suriname na onderhandelingen met Alcoa de Afobaka-waterkrachtcentrale, inclusief de stuwdam en het stuwmeer, in eigen boezem. Op 1 januari 2020 droeg de staat de exploitatie van de faciliteiten kosteloos over aan Staatsolie, omdat wij over de nodige managementsystemen en capaciteiten beschikten. De exploitatie is ondergebracht bij onze dochtermaatschappij Staatsolie Power Company Suriname N.V. De Afobaka-centrale heeft een opwekcapaciteit van 189 megawatt. Samen met de thermische SPCS-centrale (capaciteit van 96 megawatt) voorziet Staatsolie in 75% van de elektriciteitsbehoefte in Suriname. De toevoeging van waterkrachtenergie tot Staatsolies bedrijfsactiviteiten schept meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van duurzame (hernieuwbare) energie in Suriname. Ondanks de gevolgen van de pandemie zijn de waterkrachtactiviteiten soepel geïntegreerd in SPCS. Tijdens gedeeltelijke en totale lockdowns, verbleef toegewijd SPCS-personeel permanent op Afobaka om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren en de energievoorziening te garanderen. Met inspirerende motivatie hebben onze mensen ervoor gezorgd dat de waterkrachtcentrale 800.000 megawattuur aan elektriciteit heeft opgewekt.

Nieuwe RvC

Op 21 augustus 2020 werd de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van Staatsolie geïnstalleerd tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders. President Chandrikapersad Santokhi, vertegenwoordiger van de aandeelhouder, de Staat Suriname, en vicepresident Ronnie Brunswijk, waren aanwezig op de vergadering. De RvC bestaat uit: Leo Brunswijk (president-commissaris), Melissa Santokhi-Seenacherry (plaatsvervangend president-commissaris), Nawin Nannan (secretaris), Gonda Asadang (lid), Jim Bousaid (lid), Dennis Caffé (lid) en Harry Dorinnie (lid).