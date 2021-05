Sharman: ‘Covid-situatie zeer ernstig’

De nieuwe c.q. aangepaste COVID-19- maatregelen zullen naar alle waarschijnlijkheid vandaag worden bekendgemaakt. Dit besluit wordt later op de dag genomen. Voordat een eventuele aanscherping kan worden doorgevoerd, moet er met diverse groepen overleg gevoerd worden. Volgens DNA-ondervoorzitter Dew Sharman, is de situatie thans zeer ernstig. Hij is van mening dat een mogelijke verscherping van de COVID-19-maatregelen vanwege de regering, kan bijdragen aan een beheersbare covid-situatie. Volgens hem moet er besloten worden welke maatregelen getroffen kunnen worden om de covid-crisis, het hoofd te bieden.

Er zijn meer ziekenhuis die opgenomen moeten worden dan er plekken zijn. In sommige ziekenhuizen is er helemaal geen plaats meer. Patiënten moeten wachten op een plek die vrijkomt.

De ziekenhuizen staan nu aan de vooravond van code zwart. Het besluit moet daarom worden genomen door de regering, zodat er ook noodmaatregelen getroffen kunnen te worden. Uit de meest recente cijfers, blijkt dat in alle districten mensen reeds geïnfecteerd zijn. Veel van de patiënten die nu besmet raken, hebben zuurstof nodig. Het zuurstofbedrijf werkt dag en nacht om de ziekenhuizen te kunnen voorzien.

Het is verwachtbaar dat de regering code zwart zal aangeven en naar aanleiding daarvan de maatregelen zullen worden verscherpt. Een “code zwart” betekent dat niet alle coronapatiënten meer opgenomen kunnen worden op de Intensive Care Unit. Bij zo’n code zullen artsen op basis van overlevingskansen, leeftijd en in het uiterste geval zelfs loting, bepalen welke patiënt nog wél een bed krijgt. Gezondheidsautoriteiten vertellen, dat ons land een alarmerend percentage heeft, hetgeen inhoudt, dat er veel mensen buiten zijn die Covid-besmet zijn en zich niet laten testen. Het percentage positieven moet onder de 10% zijn om de situatie onder controle te hebben. De situatie is nu van dien aard, dat er bijna dagelijks COVID-doden te betreuren zijn. Een implementatie van drastische maatregelen kan onder andere zorgen voor een beheersbare Covid-situatie.

Het personeel bij de verschillende ziekenhuizen zet zich nog steeds in, ofschoon het moe en uitgeput is. Bij de nieuwe varianten hebben de patiënten extra zorg nodig, omdat ze snel achteruit gaan. De zorg is intensiever en er kunnen zich snel complicaties voordoen. Het ziekenhuis blijft zijn maximum behalen en er wordt nu ook gewerkt met vrijwilligers.

Groepen in de samenleving willen de COVID-maatregelen niet naleven. De regering zal hiervoor een oplossing moeten vinden, want er is weinig te controle op dit vlak. Als deze trend zich voortzet waarbij er in Suriname meer dan honderd besmettingen zijn op een dag en er één dagelijks mensen overlijden, zal de toestand alleen maar verergeren.

Het beeld van Brazilië en India waar mensen in de gangen van ziekenhuizen verpleegd worden, zal ook het beeld van Suriname worden. COVID-patiënten hebben niet alleen zuurstof nodig om te overleven. Ze moeten ook gemonitord worden en medicatie toegediend krijgen.