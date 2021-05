Het ressort Wageningen in het district Nickerie, heeft al bijna een maand te kampen met wateroverlast. Grote delen van Wageningen staan blank. Het vervangen van de sluisdeur van de Sanicasluis heeft nog geen verandering gebracht in de situatie. Het water is niet eens een millimeter weggetrokken. Op bepaalde plaatsen is het water zelfs gestegen. Huizen, erven en straten zijn onder water gelopen.

Nadat vrijdag medewerkers van de Technische Dienst van het Bestuurskantoor Wageningen van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, de sluisdeur hadden vervangen, meldde het Burger Informatie Centrum op zijn Facebookpagina het volgende: ‘Met het plaatsen van een nieuwe metalen deur bij de Sanicasluis in het ressort Wageningen, is het probleem van binnenstromend water opgelost. Vanwege een kapotte deur stroomde water vanuit de Nickerierivier het woondorp binnen met alle gevolgen van dien.

Nu deze metalen deur is hersteld, is het verwachtbaar dat er niet onnodig water het ressort Wageningen binnenstroomt vanuit de Nickerierivier.’

Maar volgens de bewoners van Wageningen, trekt het water niet weg. Het plaatsen van een nieuwe sluisdeur, heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. “We hebben na langer dan 24 uur nog niet gemerkt dat het water niet eens 1 millimeter gezakt is, ondanks dat er een nieuwe sluisdeur is geplaatst’’, zegt Evert Bandjo, ex-medewerker van de Stichting Machinale Landbouw (SML).

Bandjo, die 42 jaar zijn krachten heeft gegeven aan het rijstbedrijf bij de Technische Dienst, zegt dat hij toentertijd belast was met het ontwateren van het plan bij zware regenval en springvloed. “Dit is ons eerder nog niet overkomen. Met de drie Vadini-waterpompen die door de rijstboeren gebruikt worden, werd het dorp ontwaterd en het bleef altijd droog.” De pompen draaiden 1×24 uur en pompten al het overtollige water naar de rivier. Bandjo vraagt zich af, waarom nu het wiel opnieuw uitgevonden moet worden. ‘’Wat toentertijd werkte, is nu ook de oplossing om het gebied droog te leggen’’, zegt hij. De bestuursdienst heeft een pomp van 6 duim ingeschakeld, maar volgens Bandjo zal dit niet werken. ‘’Een 6 duim pomp heeft niet genoeg capaciteit om alle water weg te pompen.’’

Bandjo doet een beroep op districtscommissaris Senrita Gobardhan en de bestuursambtenaren in zijn ressort, om de medewerking te vragen van de boeren die over Vadini-waterpompen beschikken, om die beschikbaar te stellen zodat Wageningen kan worden drooggelegd.

“Het is erg frustrerend om al bijna een maand onder water te zijn’’, zegt Bandjo. Hij geeft aan dat hij samen met zijn wederhelft elke dag bezig is water uit zijn huis te lozen.