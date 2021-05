USD 600.000 bijgedragen aan SU4SU-FONDS

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een geconsolideerde winst voor belasting van USD 98 miljoen. De geconsolideerde omzet bedroeg USD 432 miljoen. De covid-pandemie heeft grote gevolgen gehad voor de inkomsten en bedrijfsvoering. Door gedisciplineerd de juiste maatregelen uit te voeren, is Staatsolie erin geslaagd de effecten van de pandemie het hoofd te bieden. Het boekjaar 2020 is voor Staatsolie zowel inspirerend als markant geweest. In de loop van het jaar werden meerdere grote ontdekkingen gedaan in het offshore-gebied van Suriname. Ook kregen wij te maken met de gevolgen van de economische situatie in Suriname en de covid-pandemie, maar hebben deze uitdagingen goed weerstaan. Het jaar sloten wij af met de herdenking van het 40-jarig bestaan van Staatsolie. De jaarrekening over het boekjaar 2020 is op maandag 17 mei 2021 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In 2020 daalden de olieprijzen naar gemiddeld USD 41 per vat tegenover USD 54 per vat in 2019. Hierdoor moesten wij fors bezuinigen, terwijl de productie in stand moest worden gehouden tegen de laagst mogelijke kosten.

Financiële hoogtepunten 2020

– De geconsolideerde omzet bedroeg USD 432 miljoen (USD 500 miljoen in 2019).

Dit is de gezamenlijke omzet van Staatsolie en zijn dochterbedrijven Staatsolie Power Company Suriname, GOw2 Energy Company en Ventrin Petroleum Company.

– EBITDA van USD 316 miljoen (US$ 368 miljoen in 2019). EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – Inkomsten vóór interest, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen.

– De geconsolideerde winst na belastingen bedroeg US$ 71 miljoen (USD 120 miljoen in 2019).

– De bijdrage aan de staatskas bedroeg USD 132 miljoen (USD 172 miljoen in 2019). De afdrachten aan de staatskas bestaan uit belastingen, dividend en royalty’s.

– Participatie in de goudmijnen resulteerde in USD 135 miljoen bijdrage aan de EBITDA (USD 102 miljoen in 2019). ‘Onze investeringen in goud bewezen hun waarde voor onze diversificatiestrategie. Staatsolie bezit een aandeel van 25 procent in de Merian goudmijn van Newmont Suriname en een in 2020 verworven aandeel van 30 procent in de Pikin Saramacca goudmijn van Rosebel Gold Mines N.V. De stijging van de goudprijzen in 2020 heeft de verminderde olie-inkomsten gecompenseerd. In 2020 gaf Staatsolie een obligatie uit in Suriname en Curaçao. Dit was de eerste stap om internationale investeerders kennis te laten maken met het bedrijf. De obligatie, genoteerd aan de Dutch Caribbean Securities Exchange, bracht ongeveer USD 195 miljoen op – ruim USD 45 miljoen boven de doelstelling van USD 150 miljoen’, aldus het staatsbederijf in een persbericht.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De covid-pandemie en de response hierop in Suriname, waren de grootste maatschappelijke uitdagingen in 2020. Staatsolie nam ook hier zijn verantwoordelijkheid door bij te dragen aan het versterken van de zorgstructuren in het land en daarmee de zorg aan covid-patiënten te optimaliseren. Staatsolie was betrokken bij de oprichting van het Su4Su-fonds, een bedrijveninitiatief dat geld inzamelt om de COVID-19-response te optimaliseren. Samen met zijn partners in de offshore, heeft Staatsolie USD 600.000 bijgedragen aan dit fonds. Het Su4Su-fonds is onmisbaar gebleken bij de aankoop van apparatuur, persoonlijke beschuttingsmiddelen, medicatie en het opzetten van samenwerkingsverbanden die hebben geleid tot versterking van de lokale personeelscapaciteit.